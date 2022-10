Saint-Étienne cale contre Grenoble

Vert de rage.Pour la première fois de la saison 2022-2023, l'AS Saint-Étienne pouvait compter sur la fin du huis clos et le retour de ses supporters afin de s'imposer à domicile contre le Grenoble Foot 38. Mais dans les faits, le stade Geoffroy-Guichard a connu un coup de froid dans un premier temps. Depuis le côté gauche, Abdoulie « Bamba » Sanyang s'est introduit dans la surface de réparation, s'est défait de toute la défense stéphanoise et a servi Jordan Tell sur un plateau pour l'ouverture du score iséroise. Sonnés par ce coup de Bamba, les Verts ont réagi timidement d'abord, via une frappe enroulée de Jean-Philippe Krasso qui a terminé dans les bras de Brice Maubleu (23), avant de se réveiller ensuite.Dominé et pris dans la torpeur d'un Chaudron chauffé à blanc, Grenoble a logiquement concédé l'égalisation au retour des vestiaires sur une frappe imparable de Dylan Chambostpuis s'est fait distancer sur un coup de tête puissant du capitaine Anthony Briançon. Sans la main ferme de Maubleu sur une tête de Krasso (76), le GF38 aurait pu rendre les armes plus tôt dans la rencontre. Au lieu de cela, les Grenoblois ont arraché l'égalisation sur corner grâce au premier but de Matthias Phaëton sous ses nouvelles couleurs. Impérial, Maubleu a remporté un nouveau duel face à Krasso pour préserver ce précieux point du nul (82).Après deux succès consécutifs à domicile en championnat, Sainté marque le pas et reste dans la zone de relégation. De son côté, le GF38 s'installe provisoirement à la huitième place.Green - Pétrot, Briançon, Bakayoko - Macon, Monconduit, Bouchouari (Lobry, 55), Cafaro (Palencia, 80) - Chambost - Wadji (Mouton, 80), Krasso.Laurent Batlles.Maubleu - Néry, Tchaptchet, Monfray, Diarra, Gaspar - Bambock (Phaëton, 74), S.Touray (Jeno, 62(Isola, 83)), Ngando - Sanyang (Correa, 83), Tell (Ba, 61).Vincent Hognon.