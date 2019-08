Brest coince les Verts

Léthargique avant la pause, plus volontaire et offensif en seconde période, Saint-Étienne n'a pas pu faire mieux que gratter le nul (1-1) face à des Brestois réalistes devant et bien en place sur leurs bases arrières.



Verts pâles

Khazri jaune

Ruffier - Debuchy, Moukoudi, Perrin, Trauco - Aholou, M'vila - Hamouma, Boudebouz, Bouanga - Khazri.Entraîneur : Ghislain Printant.

Larsonneur - Faussurier, Castelletto, Bain, Perraud - Diallo, Belkebla - Court, Autret, Grandsir - Charbonnier. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Cette saison, le Chaudron a des exigences. De fait, après avoir attrapé la quatrième place de Ligue 1 la saison dernière, les Verts taquinent l'ambition de s'installer sur la durée dans les sommets du football hexagonal. Pour y parvenir, il faudra sans doute montrer autre chose que face à Brest ce dimanche, où l'ASSE n'a commencé à jouer qu'après la pause. Suffisant pour revenir à la marque, mais pas assez pour prendre trois points face au promu brestois.Geoffroy Guichard a beau baigner dans le soleil d’août, les deux équipes ont d'abord décidé d'éteindre la lumière, alors que le premier acte prendre la forme d'une vilaine accumulation de cafouillages techniques. Ça ronronne des deux cotés, personne n'osant sortir un peu le museau devant pour prendre des initiatives offensives, à l'image du positionnement de M'Vila, qui se retrouve souvent sur la même ligne que sa défense centrale. Pour remplir un peu le vide, ne reste dès lors que les coups de pieds arrêtés. Un exercice où l'ASSE compte une carte maîtresse en la présence de Ryad Boudebouz, qui dépose un coup franc parfaitement travaillé sur le cuir chevelu de Debuchy, puis un corner sur le crane d'Aholou, deux tentatives qui flirtent dangereusement avec les montants de Larsonneur.Problème pour l'ASSE : Brest décide ensuite de saupoudrer un peu de fun sur une rencontre qui manque encore terriblement de piquant. Grandsir, lancé dans la surface, voit d'abord son tir s'écraser sur le poteau. Dans la foulée, Charbonnier peut enchaîner une frappe ras de terre, mais Perrin finit le cul par terre pour sauver in extremis sur sa ligne. Qu'importe, Brest est lancé, appuie là où ça fait fait mal alors que l'ASSE s’emmêle les cannes derrière, et Faussurier, bien servi par un centre d'Autret, ouvre la marque d'un tir croisé.Apathique en première période, Saint-Étienne se remue enfin le popotin. Hamouma trouve les gants de Larsonneur d'un tir plat du pied placé, puis Bouanga croque deux défenseurs sur son coté gauche, pour tirer une galette qui frôle le poteau brestois. Printant décide alors de jouer la carte Beric à l'heure de jeu, pour gagner en présence et finition dans la surface. Sauf que Khazri, complètement dans les choux physiquement ce dimanche, n'est pas capable de faire la transition entre les lignes. Tant pis, sans jamais briller, Sainté s'accroche, et Bouanga finit par armer un gros pointard dans les seize mètres, qui termine sa course dans la lulu brestoise. Forcément, Brest commence à baliser, se recroqueville sur ses bases et Saint-Étienne se heurte désormais à un mur de bras et de jambes qui ne laisse plus rien filtrer. De quoi permettre aux Bretons de repartir du Forez avec leur second match nul de la saison, face à des Stéphanois qui ne sont manifestement pas encore rentrés plein pied dans leur exercice 2019-2020.