Saint-Étienne braque Bordeaux

Pour la première à l'extérieur depuis la nomination de Claude Puel, Saint-Étienne s'est offert les Girondins de Bordeaux (0-1) au terme d'un scénario ubuesque. Les Verts enchaînent une deuxième victoire et stoppent les hommes de Paulo Sousa, pourtant excellents dimanche après-midi.

187

Koscielny, la tuile

Saint Ruffier

Bordeaux (3-4-3) : Costil - Mexer, Koscielny (Jovanović, 25e), Pablo - Kamano, Adli, Otavio, Benito - Aït Bennasser (Maja, 84e), Briand, Kalu (Hwang, 54e). Entraîneur : Paulo Sousa.



Saint-Étienne (3-4-3) : Ruffier - Saliba, Perrin (Kolodziejczak, 46e), Fofana - Palencia, M'Vila, Youssouf, Bouanga - Khazri (Cabaye, 76e), Abi, Boudebouz (Nordin, 82e). Entraîneur : Claude Puel.

Saint-Étienne se présentait à Bordeaux avec la ferme intention de confirmer sa victoire dans le derby face à l'ennemi juré, l'Olympique lyonnais. Mais il s'est avéré ce dimanche après-midi que passer de l'ennemi à l'ami n'est pas une chose facile. Les Marine et Blanc n'ont pas fait de cadeaux aux Verts tant ils ont eu la maîtrise du ballon et se sont crée les plus grosses occasions. Mais, à la fin, ce sont les Verts qui gagnent (0-1). Un résultat qui ne stoppe pas pour autant les belles promesses bordelaises.Surprise au coup d'envoi : Nicolas de Préville et Hwang Ui-jo, buteurs lors du derby de la Garonne face à Toulouse, sont sur le banc. Les ultras bordelais, eux, ont décidé de ne pas être de la partie, boycottant le virage sud en raison de divergences avec la direction du club sur la billetterie. Pas de quoi empêcher les hommes de Paulo Sousa de faire un début de match tonitruant, comme à leur habitude dans les dernières sorties. Dès la première minute, Samuel Kalu conclut un premier mouvement collectif bordelais sans mettre en danger Stéphane Ruffier. La réponse stéphanoise ne se fait pas attendre : Denis Bouanga alerte Benoît Costil d'une frappe enroulée. Mais c'est François Kamano qui se procure l'occasion la plus dangereuse de la première période. L'international guinéen se présente seul devant Ruffier, mais sa frappe rase le poteau. La sortie inquiétante sur blessure du vétéran Laurent Koscielny n’interrompt pas les belles promesses bordelaises. Oui, c'est le jeune Yacine Adli, plus à l'aise que jamais dans l'entrejeu, qui prend l'équipe en main. D'abord en obligeant Ruffier à s'allonger sur un tir puissant, puis en reprenant un centre mal dégagé par la défense que le gardien capte dans ses bras. Les Verts ? Ils multiplient les fautes et les cartons jaunes et semblent dépassés par les mouvements offensifs des locaux. Les hommes de Claude Puel peuvent au moins se réjouir de repartir aux vestiaires sans exclusion et surtout, sans buts.Toujours dans un rythme percutant au retour de la pause, les Girondins de Bordeaux continuent les assauts dans le camp stéphanois. Mais Stéphane Ruffier règne en maître sur la pelouse du Matmut Atlantique. Le gardien faisait son retour dans le groupe après une blessure et des performances catastrophiques. Et il s'est bien rattrapé en s'interposant notamment à deux reprises devant des missiles envoyés par Ui-Jo Hwang (66, 79). Et comme dans le derby face à l'OL, les hommes de Claude Puel ont le dernier mot. Le jeune Nordin met Pablo à la faute et obtient un penalty, totalement contre le cours du match. Denis Bouanga se charge de le transformer (90+1) et met fin aux espoirs de podium des Girondins de Bordeaux. Merci Stéphane Ruffier.