Saint-Étienne arrache un point dans le derby contre Lyon

Menés et en supériorité numérique dans le dernier quart d'heure, les Stéphanois se sont arrachés pour aller chercher un point dans le temps additionnel de ce 123e derby (1-1). De leurs côtés, les Lyonnais n'ont pas su faire la différence avant l'exclusion de Lopes et manquent l'occasion d'intégrer le top 5.

152

Vive la VAR

Cœur vert

AS Saint-Étienne (4-2-3-1) : Green – M.Camara, Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco – Neyou (Gourna, 65e), Youssouf – Nordin (Hamouma, 65e), Boudebouz (Aouchiche, 78e), Bouanga – Khazri. Entraîneur : Claude Puel.



Olympique lyonnais (4-2-3-1) : Lopes – Dubois, Boateng (Denayer, 68e), Diomandé, Henrique – Caqueret, Guimarães (T. Mendes, 88e) – Shaqiri (Pollersbeck, 76e), Aouar (Gusto, 88e), Toko-Ekambi – Paquetá. Entraîneur : Peter Bosz.

Dans un stade Geoffroy-Gichard bouillant malgré les difficultés de l'ASSE sur le plan sportif, les Verts ont fait plus que résister à l'OL en allant chercher un bon point face à leur meilleur ennemi dans les toutes dernières secondes sur un penalty de Khazri (1-1), privant les Lyonnais d'une 46victoire dans l'histoire du plus grand derby de France. Réduits à dix pour la deuxième journée d'affilée, les Lyonnais manquent l'occasion d'entrer dans le top 5.Ce 123derby ne met pas longtemps pour s'emballer. Dans un début de partie complètement fou, Sainté et l'OL auraient pu ouvrir le score, mais Lucas Paquetá voit son but refusé pour hors-jeu, et Khazri, pourtant absolument seul dans la surface, envoie son coup de casque sur le poteau. Après cet énorme loupé, le Tunisien croit faire chavirer Geoffroy-Guichard sur une belle action collective, mais François Letexier annule le but pour un hors-jeu du genou. De l'autre côté, il faut finalement trois tentatives à Aouar pour enfin planter le premier pion de la rencontre d'une frappe enroulée petit filet, après un service quatre étoiles de Shaqiri. Le Suisse pense même asséner un coup de massue aux Stéphanois dans la foulée, mais les Verts sont sauvés par la VAR, qui annule le pion pour un (très) léger hors-jeu de Paquetá, encore lui. Loin d'être ridicule, la pire attaque de Ligue 1 tient tête aux Gones malgré des conditions dantesques.Transcendés par l'enjeu du derby et les banderoles des ultras, les Stéphanois continuent de pousser et d'attaquer pour revenir dans la partie au retour des vestiaires. Pourtant, les hommes de Claude Puel sont (encore) sauvés par un hors-jeu de Shaqiri, alors que Toko Ekambi pensait avoir doublé la mise. En difficulté offensivement depuis le début de la saison, Saint-Étienne fait encore preuve d'une terrible maladresse face au but. Idéalement lancé en profondeur, Bouanga a tout son temps pour ajuster Lopes, mais perd son face-à-face avec le portier lyonnais et rate une occasion en or de ramener son équipe sur les bons rails. Le numéro 20 de l'ASSE est également à l'origine de l'exclusion logique d'Anthony Lopes, qui touche le ballon de la main en dehors de sa surface. Son remplaçant Julian Pollerbeck n'attend pas trente ans avant de se mettre en valeur, étant d'abord sauvé par sa transversale, puis en s'interposant devant Youssouf. Recroquevillés dans leur camp dans les derniers instants, les hommes de Peter Bosz finissent par craquer dans le temps additionnel, en concédant un penalty sur une main de Denayer. Si Bouanga avait été bouffé par la pression la saison dernière au Groupama Stadium, Khazri ne tremble pas face au gardien allemand pour offrir une légère bouffée d'oxygène au peuple vert. Mais Saint-Étienne aura besoin d'une plus grande bouteille pour tenir jusqu'à la fin de la saison.