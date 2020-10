Saint-Denis Saint-Leu, le club qui rêvait d’habiter le Stade de France

À la fin des années 1990, le FC Saint-Leu et l'US Saint-Denis fusionnent pour monter ensemble un projet XXL. Le but : devenir la deuxième équipe de Paris qui compte, et pouvoir évoluer, à terme, au Stade de France. Aidé par l'investissement de gros sponsors, le club de National 1 réalise alors un recrutement pléthorique, chapeauté par Didier Notheaux et Dominique Rocheteau. La première saison ratée sur le plan sportif marque pourtant le début d'une terrible descente aux enfers, qui ne s'arrêtera qu'au dépôt de bilan trois ans plus tard, en 1999. Oui, le projet était éphémère.

Un exploit contre Nantes en guise de sursis

« Le gouvernement, avec qui on avait discuté du projet, nous avait demandé une seule chose : être en Coupe Intertoto dans les cinq ans. Cette histoire nous arrangeait bien, car on avait beaucoup de mal à trouver des sponsors. »

Money, money, money

Des apéros pour fédérer... mais un coach remercié

« Didier Notheaux avait instauré l’apéro tous les mercredis à la fin des entraînements. On jouait au tarot ensemble, on fumait dans le bus et on buvait du vin. »

« Les deux premières années, nous devions toucher douze millions de francs, puis trente millions ensuite, et cinquante millions encore après. Dès la première saison, on n’a finalement touché que huit millions... »

La marche arrière de l’État

« Tout le monde s’est vu plus beau que ce qu’il n’était »

« Le projet était bancal, rien n’était clair. On m’avait vendu le Stade de France et un club hyper professionnel, alors que finalement, on ne jouait que sur des terrains compliqués. Je n’ai pas été hyper surpris quand le club s’est cassé la gueule. »

Par Félix Barbé et Thomas Morlec, à Saint-Leu-la-Forêt

Jusqu’au bout, il aura tout essayé. Avant d’affronter le regard de la DNCG à la fin de la saison 1997-1998, Bernard Meurant, le trésorier du Saint-Denis Saint-Leu FC, s'affaire pour mettre la main sur le moindre franc encore récoltable., se rappelle aujourd’hui le retraité.Quelques semaines plus tard, le club de National 1 est rétrogradé en CFA, avant de déposer le bilan un an après, moment où les deux villes divorcent. Trois ans plus tôt, le mariage était pourtant prometteur.Pour comprendre toute l’histoire de Saint-Denis Saint-Leu, il faut remonter 25 ans en arrière. Au 4 février 1995 précisément. À une époque où le FC Saint-Leu n’avait pas encore fusionné avec l’US Saint-Denis, les Val-d’Oisiens – alors en National 1 – éliminaient le grand FC Nantes de Makélélé, Pedros et Ouédec en seizièmes de finale de Coupe de France (1-1, 4-2 t.a.b), pour signer le plus authentique exploit de leur histoire., se souvient Meurant.Derrière la folie populaire et l’historique performance des joueurs saint-loupiens se cache pourtant une réalité économique qui commence à pointer le bout de son nez :, souffle Fabrice Vandeputte, auteur du but de l’égalisation ce jour-là.Sortir la tête de l’eau, justement, le FC Saint-Leu va avoir l’opportunité de le faire encore un peu plus dès la saison suivante, sur fond d’éclosion de la plus grande enceinte sportive du pays :, assure Bernard Meurant.À l’aube de la saison 1996-1997, le club saint-loupien dit oui à une fusion avec l’US Saint-Denis, alors en DH, pour changer définitivement de dimension. L’objectif final ? Devenir l’autre club du bassin parisien qui compte, après le PSG., poursuit l’ex-trésorier.Les investisseurs, longtemps désirés lors des saisons précédentes, se ruent alors à la porte du duo nouvellement uni. EDF – poussé par le gouvernement –, le consortium Stade de France – derrière lequel se trouvent les groupes Vinci et Bouygues –, et l’enseigne Tati font ainsi exploser le budget du club. De quoi voir grand. Très grand. Luis Fernandez est même censé devenir manager général. Il n’arrivera finalement jamais., explique aujourd’hui l’ancien milieu de terrain.Une autre ex-légende du PSG prend finalement sa place dans l’organigramme du club fraîchement créé, en la personne de Dominique Rocheteau, néo-directeur sportif.En quelques semaines, le pensionnaire de National 1 attire ses premiers noms. À commencer par l’entraîneur. Fort d’une solide expérience en D1 et en D2 après des passages au Havre, Reims, Rennes ou encore Sochaux, Didier Notheaux pose ses valises sur le banc. Son carnet d’adresses et celui de l’Ange vert aident le club à se renforcer de manière drastique. Figure de proue des nouvelles ambitions saint-loupienne, Joël Tiéhi accepte de rejoindre le train qui commence à rouler :, lance le buteur, que Notheaux avait déjà connu au Havre.Comme Tiéhi, tous sont séduits par les intentions XXL du Saint-Denis Saint-Leu FC :, se rappelle Brahim Thiam, arrivé après être sorti du centre de formation de Montpellier.Prometteur au départ, c’est pourtant ce recrutement qui sera à la base des premiers soucis du club :, reconnaît Marc Mohamed, lui l’enfant de Saint-Leu.Un avis corroboré par Cyril Granon, arrivé à l’été 1996, qui explique aussi ce manque d’union par le contexte :Un défaut d’état d’esprit qui profite alors forcément aux adversaires des Saint-Loupiens, désireux de tuer dans l’œuf un projet qui ne plaisait évidemment pas à tout le monde :, rappelle Vandeputte., surenchérit Notheaux.Alors, pour gagner et souder un groupe trop éparpillé, Didier Notheaux prend le taureau par les cornes., avoue Thiam. La stratégie fonctionne : après un début de saison compliqué, les résultats commencent à s’enchaîner sur la phase retour, et l’équipe grappille de plus en plus de points. Pas assez, néanmoins, pour les dirigeants, qui songent à se séparer de leur coach à quelques rencontres de la fin de saison. Son sort est finalement scellé après un match à Dijon :, relate l’intéressé.Dégoûtés, ses ex-joueurs le sont aussi :, enchaîne Granon.Joël Tiéhi approuve les dires de son ancien coéquipier, lui qui considérait l’homme à la moustache commeCelle-ci se traduit dans les résultats : le club, coaché par un Charly Jean qui a pris le relais de Notheaux, termine à une triste septième place, onze points derrière l’ES Wasquehal, promu en D2.C’est à cet instant précis que les choses tournent véritablement au vinaigre., éclaire Vandeputte. Sans elle, les sponsors commencent à déserter et à serrer un peu plus la ceinture :, dessine Bernard Meurant.La déception du club val-d’oisien se concentre alors essentiellement sur EDF, son plus gros partenaire à l’époque. Mais derrière l’investissement moins important que prévu de la part du géant de l’électricité se cache surtout un abandon de l’État pour le projet, marqué notamment par la dissolution de l’Assemblée nationale en avril 1997. Cette décision politique prise par Jacques Chirac va ainsi grandement affecter le club et rebattre les cartes. Guy Drut, ministre de la Jeunesse et des Sports quiau SDSL FC selon Meurant, est en effet remplacé par une Marie-George Buffet moins impliquée dans la belle aventure que l’ancien sprinteur.À l’été, bon nombre de joueurs dont Tiéhi, Thiam ou encore Vandeputte quittent le navire, plus vraiment convaincus par le projet. Ceux qui restent déchantent vite. Sur le plan financier, d’abord, avec des salaires qui tardent à être payés au fur et à mesure que la saison 1997-1998 avance. Sur le plan sportif, ensuite. Le club finit en effet à une piteuse treizième place, enchaînant même dix matchs sans gagner entre janvier et mai. Avant de couler définitivement devant la DNCG, il se raccroche pourtant à toutes les branches qui se présentent à lui. Outre l’aide, finalement nulle, de Bernard Tapie, les dirigeants tendent l’oreille à toutes les propositions qui leur sont faites. Y compris les plus farfelues :, confesse l’ancien trésorier.Promesse vaine. Une de plus.La relégation administrative en CFA sera le coup de grâce pour le président Serge Treccani, qui met les voiles., précise Meurant. Après une saison sans grande importance en quatrième division, le dépôt de bilan est prononcé à l’été 1999. Saint-Denis et Saint-Leu repartent, chacun dans leur camp, depuis la Division d’honneur.À l’heure de faire le bilan, le goût d’inachevé se mélange avec celui de l’amertume. C’est notamment le cas pour Marc Mohamed, qui faisait déjà partie de l’effectif saint-loupien bien avant la fusion :, avance-t-il., juge l’actuel directeur sportif de l’Entente Sannois Saint-Gratien.Vingt et un ans après le dépôt de bilan, les langues se délient quant au réel potentiel du projet Stade de France., reconnaît aujourd’hui Didier Notheaux.Un sentiment partagé par Cyril Granon :Depuis l’échec du Saint-Denis Saint-Leu FC, le bassin parisien n’a toujours pas trouvé de deuxième club capable de venir jouer un rôle majeur dans le paysage du foot français. La mythique enceinte de Saint-Denis, de son côté, n’a pas non plus vu la moindre formation y poser ses bagages. En 2016,révélait d’ailleurs qu’entre 1998 et 2012,. Le coût total de ces indemnités a d’ailleurs représenté 5% du budget du ministère des Sports.Comme un symbole, très rares sont les membres de cette parenthèse qui sont restés en contact. Assis dans les locaux du FC Saint-Leu 95, comme il faut désormais l’appeler, Bernard Meurant reste l’une des dernières mémoires de cette tentative manquée. L’ex-trésorier se remémore un soir de janvier 1998, où il assistait à l’inauguration du Stade de France face à l’Espagne :, regrette-t-il avec une pointe d’émotion.Maigre lot de consolation.