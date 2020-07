Lui c’est juste Saïd

Auteur d’un nouveau doublé décisif sur la pelouse de Derby County ce week-end, Saïd Benrahma est l’un des meilleurs joueurs de Championship cette saison et la pierre angulaire d’un Brentford qui rêve d’atteindre la Premier League pour la première fois de son histoire. Au bout d’une seconde saison anglaise XXL, l’Algérien a surtout une pile de courtisans (dont Chelsea) à ses pieds.

Double petit pont et arc-en-ciel

Blessures internes et BMW

Par Maxime Brigand

Propos d'Olivier Saragaglia, Jérôme Leroy et Laurent Bonadei recueillis par MB.

Chaque fois, le même enchaînement : stupéfaction, incompréhension, adoration. Puisqu’il s’est désormais habitué, Saïd Benrahma préfère tirer la langue en réponse. Samedi, sur la pelouse de Derby, où Brentford est allé chiper une vingt-troisième victoire cette saison qui lui permet de recoller à trois points de West Bromwich Albion, accroché un peu plus tard à Blackburn, l’Algérien a de nouveau joué avec les projecteurs. Lespeinaient à faire la différence à la pause ? Pas de problème, Benrahma a alors accéléré, profité d’une faute de main de Ben Hamer pour filer l’avantage aux siens et a ensuite sorti, quinze minutes plus tard, son enchaînement favori. À savoir : prise de balle le long de la ligne de touche côté gauche, conduite du bout du pied droit, crochet court pour s’ouvrir une fenêtre de tir et frappe tendue petit filet opposé. Facile ? On dirait. Dans sa zone technique, son coach, Thomas Frank, a préféré en rire tout en serrant la tête de son numéro 10 entre ses doigts. Quelques jours plus tôt, le technicien danois avait déjà ouvert son cœur :Depuis la reprise, Benrahma a déjà planté sept fois en six matchs, ce qui fait grimper son total de la saison en cours à dix-sept buts, auxquels il faut ajouter neuf passes décisives. Simple : ce type vole, si bien que Chelsea serait prêt à craquer un gros chèque pour le faire venir cet été. Oui, rien que ça.Au premier abord, Saïd Benrahma a l’image d’un joueur YouTube, d’un type qui voit le foot comme un exercice d’humiliation de son adversaire direct. En février, lors d’un match face à Middlesbrough, l’international algérien a même poussé le vice en glissant un double petit pont au pauvre Lewis Wing. En janvier, sur la pelouse de Bristol, on l’a vu passer un arc-en-ciel au-dessus de la tête d’Ádám Nagy. Ces images se répètent, semaine après semaine, et ont un jour fait dire à Sam Saunders, entraîneur adjoint au sein de la réserve de Brentford, que Benrahma serait capable de. Mais c’est aussi, et peut-être surtout, un peu plus que ça : arrivé en Angleterre en juillet 2018, l’ailier est devenu en Championship un footballeur complet, mature, prêt à grimper vers la Premier League et s’est imposé comme l’un des artistes les plus fins du championnat aux côtés des jeunes Ovie Ejaria (Reading) et Eberechi Eze (QPR).Il y a trois ans, pourtant, le natif d’Aïn Témouchent a pris une porte, à Nice, son club formateur, où Claude Puel l’avait placé sur un tremplin. Sur l’horoscope, tout allait bien, et au lendemain de sa première apparition chez les pros, sur la pelouse de Toulouse en novembre 2013,avait titré : Interrogé en novembre dernier par le quotidien niçois , il racontait justement cette première soirée chez les grands :Car derrière ce premier saut, Benrahma n’aura croqué qu’une quinzaine d'apparitions chez les pros et aura connu deux prêts mitigés, à Angers et au Gazélec Ajaccio. La faute notamment à un mariage raté avec Lucien Favre, arrivé chez les Aiglons à l’été 2016, et aux yeux de qui le jeune Algérien n’avait pas le profil., rembobine Laurent Bonadei, qui aura récupéré le joueur pendant une demi-saison avec la réserve niçoise fin 2016.Pendant quatre mois, Bonadei va alors prendre Benrahma sous son aile, lui apprendre à répéter les efforts à haute intensité, à mieux utiliser ses qualités de dribbleur et va pour ça prendre pour modèle l'un de ses anciens joueurs au PSG : Kingsley Coman. En janvier, c’est alors un Saïd Benrahma en confiance qui part passer six mois à Ajaccio, avec certaines promesses faites par les dirigeants niçois sous le bras. Mais à son retour, Favre ne lui ouvre toujours pas la fenêtre de l’équipe première.Pour rebondir, il va alors saisir une perche, tendue par Jérôme Leroy, directeur sportif de La Berrichonne de Châteauroux, qui va le convaincre de venir se retaper une saison dans le Berry. Un soir, Saïd Benrahma monte ainsi dans sa voiture et part de Toulouse, où vit sa famille., soufflera-t-il plus tard à. Juste la préparation d’une explosion. À son arrivée, Leroy le reçoit dans son bureau et se montre clair :Présent sur le terrain, Olivier Saragaglia, coach adjoint de la Berrichonne, voit alors débarquer, enchaîne celui qui était alors assis aux côtés de Jean-Luc Vasseur sur le banc castelroussin.Alors, le staff castelroussin va s’occuper de Benrahma comme on s’occupe d’un cadeau spécial, afin de. L’Algérien estime à l’époque avoir été trompé par l’OGC Nice et a des becs à fermer., complète Saragaglia.À Châteauroux, Benrahma,selon Saragaglia, va briller de mille feux, participer à la meilleure saison de la décennie du club (9) et faire des stats : dix buts, cinq passes décisives.Depuis, le joueur le répète dès qu’il le peut : Châteauroux a lancé pour de bon sa carrière, et ce fan d’Hatem Ben Arfa a profité de sa bonne saison en Ligue 2 pour filer à Brentford rejoindre son pote Neal Maupay, qui sortait alors d’un premier bel exercice chez leset qui explosera complètement la suivante avant de rejoindre Brighton. S’il était venu dans le Berry pour, Benrahma a débarqué en Angleterre pour changer de dimension et devenir un boulon central de deux "BMW" : la Benrahma-Maupay-Watkins la saison dernière, la Benrahma-Mbeumo-Watkins cette saison., décortiquait le joueur, toujours dansDerrière, pleine respiration : Saïd Benrahma, qui vit avec sa mère en Angleterre, a commencé à sortir ses merveilles et a brillé assez fort pour être convoqué pour disputer la CAN 2019 avant de déclarer forfait sur blessure, mais surtout tomber dans le radar de Chelsea., complète Saragaglia.Cette saison, sur le terrain, il n’a alors fait que perfectionner son jeu, a affûté sa réputation de joueuret est le joueur qui tire le plus de son championnat. Hors gazon, il a perfectionné son anglais et a également dû surmonter le décès de son père en janvier, auquel il a rendu hommage à plusieurs reprises lors de la deuxième partie de saison. À 24 ans, Benrahma a progressivement cousu ses plaies et soigné les éraflures de ses débuts. Le voilà prêt pour le grand saut.