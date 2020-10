Benrahma à West Ham, c’est officiel

1

Ryad Mahrez n’est plus le seul ailier algérien, en Premier League.Alors que le mercato 100% anglais (seuls les clubs anglais pouvaient s’échanger des joueurs, s'ils n'étaient pas de même division) se terminait ce vendredi, la rumeur qui envoyait Saïd Benrahma à West Ham s’est concrétisée avec l’officialisation de l’arrivée du joueur chez les. L'ailier gauche qui évoluait à Brentford est prêté pour un peu plus de quatre millions, avec une option d’achat s’élevant à 22 millions d’euros.L’international algérien, passé par Nice et Angers, arrive chez l’actuel dixième du championnat anglais. Alors que des doutes étaient apparus lors de la visite médicale, un des joueurs les plus excitants de Championship passe enfin au niveau supérieur.Tout est bien qui finit bien, écrivait Shakespeare.