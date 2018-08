Sagna : « J'ai plus appris en jouant à Benevento que lors des dix saisons précédentes »

Bacary Sagna est la nouvelle recrue de l’Impact Montréal. À 35 ans, le latéral droit aux 65 sélections en équipe de France s’apprête à découvrir la MLS. Avant de s’envoler au Canada, il revient notamment sur sa dernière pige en Serie A et la fin de l’ère Wenger à Arsenal.

Honnêtement, j’étais assez surpris. Tout le monde peut connaître une mauvaise passe (). Il a construit le club, développé le football anglais, fait évoluer la mentalité anglaise. Il a vécu une année difficile et quand il a annoncé son départ, c’était : «» , mais les fans auraient dû être plus reconnaissants pour ce qu’il a accompli au club.Ils sont allés trop loin. Pendant 21 ans, c’est lui qui les a rendus fiers. Et puis certains ont fait survoler un avion tractant une banderole appelant à sa démission pendant les matchs, ou d'autres choses de ce genre qui n’avaient aucun sens.Oui, d'ailleurs, c’est la raison pour laquelle j’ai quitté Arsenal. À un moment dans ta carrière, tu as besoin de sortir de cette zone de confort pour aller de l’avant. Si tu te complais dans cette routine, tu risques de tout perdre. Arsenal a tout pour réussir : le club est basé à Londres, a de superbes installations, un grand stade. Mais, sur le terrain, les joueurs doivent montrer plus de volonté.C’est une page qui se tourne : un renouveau complet du club. Il y a des recrues () et les joueurs ont besoin de cette concurrence, de batailler pour gagner leur place sur le terrain. Emery est le bon choix pour faire avancer le club. Il a dû vivre avec une grosse pression au PSG, et il va la retrouver à Arsenal, parce que tout le monde attend de lui qu’il reconstruise le club rapidement. Comme je l’ai toujours dit, Arsenal peut battre n’importe qui, mais ces derniers temps, c’était une équipe capable du meilleur comme du pire.Être un leader, ça a toujours été dans son caractère. Il n’était pas capitaine d’Arsenal par hasard. Je le vois devenir l’un des meilleurs entraîneurs dans le futur. Cela dit, je crois que prendre les rênes d’Arsenal cet été n’aurait pas été une bonne idée pour lui. Il aurait tout de suite été sous le feu des projecteurs pour son premier poste de numéro 1.C’est un Sud-Américain : Pellegrini aime apporter de la joie sur le terrain et rajouter de la compétition à l’entraînement. Je me souviens de séances agréables où il arrivait à donner confiance à ses joueurs. Je pense qu’il va redresser lesaprès leurs difficultés la saison dernière.Il fallait vraiment être hyper concentré. Guardiola est un gars cool dans la vie, mais à l’entraînement, il est très, très exigeant. Il demande à ses joueurs d’être tous les jours à 100%. Ses séances étaient plus courtes, mais plus intenses que celles de Pellegrini.Quand tu penses que les joueurs de City ont actuellement 23-24 ans et que le club a les moyens de renouveler leurs contrats et de les garder... Ils vont encore progresser et il va falloir compter sur eux !Je ne connais pas ses relations avec tous les joueurs, mais, personnellement, je n’ai jamais eu de problèmes avec Guardiola. Quand j’étais bon, il me faisait jouer. Le coach me respectait comme je le respectais.Lors de ma dernière année à City, je n’était pas heureux, j’avais besoin de faire un break. Puis, après six mois sans contrat, j’ai signé à Benevento et je n’ai vraiment aucun regret même si beaucoup de gens ont pensé que c’était un choix fou. J’ai vraiment adoré ces quatre mois là-bas. En fait, je pense que j’ai sûrement plus appris en jouant le maintien à Benevento que lors des dix saisons précédentes. Je suis toujours convaincu que le club avait les moyens de faire une remontée au classement pour rester en Serie A. La preuve, on a battu l’AC Milan, on a joué incroyablement bien contre l’Inter, même si on a perdu en encaissant un but sur corner et un autre sur coup franc.Je vais suivre mon cœur. J’ai montré que je n’étais pas fini à Benevento. Et tant que j’aurais la condition physique pour jouer, je jouerai.