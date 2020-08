Safet Sušić : « Neymar, je l'aime, je l'aime beaucoup »

Grand artisan du premier titre de champion du PSG en 1986, dribbleur hors pair, troisième joueur le plus capé dans l’histoire du club, Safet Sušić est une légende. L’ancien meneur de jeu international yougoslave livre ses impressions avant la première finale de Ligue des champions de l'histoire du PSG.

« Sans Neymar, aucune chance de gagner la Ligue des champions. »

« Quand le PSG gagne, j’aime bien voir les sourires sur les visages des gens quand je vais au café le lundi matin »

Propos recueillis par Florian Lefèvre

J’ai envie de dire : enfin ! Mais c’est surtout pour eux, les joueurs actuels, que cela représente quelque chose. Cela fait des années que le PSG courait après une demi-finale, et pour la première fois, il arrive en finale. C’est logique au vu des adversaires affrontés, parce qu’ils ont quand même eu beaucoup de chance au tirage. Le match référence, ça peut être celui de Leipzig. Ils ont dominé de bout en bout, sans jamais se faire de frayeur.Je ne sais pas s’ils ont quelque chose en plus. Est-ce que l’équipe d’aujourd’hui est plus forte que celle d’il y a deux ans ? J’en doute. Cette saison, le PSG a bénéficié d’un bon tirage : Dortmund, l’Atalanta, puis Leipzig. Des adversaires qui étaient prenables, dans une configuration sans supporter, sur un match unique, quelque chose de complètement différent de la formule habituelle de la Ligue des champions. Le gros plus, pour le PSG, a été de pouvoir compter sur Neymar dans les matchs importants. La saison dernière, s’il avait été sur le terrain au match retour contre Manchester, peut-être que le PSG aurait pu aller au bout.Je l’aime, je l’aime beaucoup. Comme j’aimais Ronaldinho, aussi. Neymar, c’est un joueur exceptionnel. Et en plus, là, il est très en forme. Au début de la saison, quand on parlait de son départ pour Barcelone, je disais à certains amis, journalistes, qu’il fallait tout faire pour le garder, qu’avec Neymar, on pouvait gagner la Ligue des champions, mais que sans lui, il n’y avait aucune chance. Et ça s’est confirmé. D’ailleurs, si le PSG gagne la Ligue des champions, c’est peut-être lui qui va être élu meilleur joueur à la fin de l’année. Vu que Messi et Cristiano Ronaldo sont un peu moins bons cette année, je pense que ça va se jouer entre lui et Lewandowski.Il a toutes les qualités. Il est exceptionnel en un contre un, en un contre deux. Même en un contre trois, il est capable d’éliminer ses adversaires. Il voit tout. Et surtout, il est collectif. Il a une très bonne habileté à faire la dernière passe. Je pense qu’il est très apprécié de ses coéquipiers au vu de son entente sur le terrain avec Mbappé et Di María. C’est superbe de les voir jouer.Il n’y a aucune raison de changer maintenant. Tuchel a trois grands attaquants devant. Icardi a perdu sa place. Comme il vient de re-signer, il va certainement revenir en forme la saison prochaine.Au vu des prestations de Boateng ces derniers temps, s’il est sur le banc, cela pourrait être davantage un handicap pour le PSG que pour le Bayern. C’est mieux qu’il joue.Le Bayern, ils ont gagné 8-2 contre Barcelone, ils ont gagné 3-0 contre Lyon, mais s’ils commencent le match comme ils l’ont fait contre Lyon, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de problèmes. Le Bayern a plus d’expérience, mais sur une finale, ça va dépendre des joueurs clés dans chaque équipe. Si on a encore un Neymar exceptionnel, un Mbappé exceptionnel, un Di María à son niveau, le PSG peut gagner. Ça va être un match très ouvert, avec beaucoup d’occasions et beaucoup de buts, j’espère.On a un peu perdu le contact. Moi, j’habite à Saint-Germain-en-Laye. Il y a peu d’anciens joueurs qui habitent encore ici. De temps en temps, je croise certains anciens joueurs quand je vais au Parc et ça me fait plaisir de les voir à chaque fois.La tranquillité. J’habite ici depuis toujours - depuis que je suis arrivé en France en 1982. Mes deux enfants sont nés ici. Je me promène tous les jours à Saint-Germain. J’aime bien aller en face du château. Et quand le PSG gagne, j’aime bien voir les sourires sur les visages des gens quand je vais au café le lundi matin, parce que toute la ville de Saint-Germain est derrière le club. La seule chose que je ne comprends pas, c’est que je n’ai jamais croisé un joueur actuel du PSG en ville.Ma femme n’aime pas regarder les matchs et mes enfants sont à Paris. Certainement que je vais le regarder seul ou avec des amis à Saint-Germain, je vais voir. Et s’il y a la victoire au bout ? Ce sont surtout mes deux enfants qui vont être contents.C’est la finale de la Coupe de France contre Nantes, quand on a gagné 3-2, en 1983. L’autre match qui me reste en mémoire au Parc des Princes, c’est le 2-2 contre la Juventus. Malheureusement, on a été éliminés au match retour en faisant 0-0 à Turin. C’était une petite équipe du PSG contre une grande équipe de la Juventus, avec Platini, Boniek, Tardelli...Même quand on a gagné le titre (en 1986), c’était une équipe du PSG qui partait au départ pour jouer dans les quatre-cinq premiers. À mon époque, Bordeaux avait une grande équipe, Marseille aussi, et je ne comprenais pas qu’on ne puisse pas construire une grande équipe à Paris. Mais je savais que cela allait venir un jour... Allez PSG !