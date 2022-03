Sadio les cœurs

SOFOOT.com // Mondial 2022 // Barrages // Égypte-Sénégal

Auréolé du titre de champion d’Afrique remporté par une sélection sénégalaise dont il est le capitaine, Sadio Mané a vu sa légende prendre un peu plus d’épaisseur au pays. N’oubliant pas le milieu modeste dont il est issu, l’attaquant de Liverpool se mue de plus en plus en un ambassadeur de gala de la Téranga et des plus démunis. Et qu'en sera-t-il s'il arrive à ouvrir les portes du Qatar après une double confrontation face à l'Égypte de Mohamed Salah ?