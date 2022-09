Sadio Mané, juste un coup de mou ?

Recruté par le Bayern Munich à Liverpool l’été dernier, Sadio Mané connaît depuis un mois une sévère baisse de régime, après avoir effectué des débuts prometteurs en Bavière. Souvent utilisé dans l’axe par son entraîneur Julian Nagelsmann, l'influence de l'attaquant sénégalais dans le jeu de son équipe s’est beaucoup réduite ces derniers temps.

« Il retrouvera son meilleur niveau en club dans les semaines à venir. En sélection, on lui donne un peu plus de liberté, l’équipe tourne autour de lui, il travaille pour les autres et il est heureux. »

Nagelsmann le préfère dans l’axe

« Il est altruiste, sait jouer pour les autres sans ballon, a un bon jeu de tête alors qu’il n’est pas très grand et est adroit devant le but. Mais il n’a évidemment pas le même profil que Lewandowski. »

Wake him up, when september ends

Par Alexis Billebault

Rien ne vaut un rassemblement avec sa sélection nationale pour se refaire une beauté. Comme d’autres avant lui, Sadio Mané (30 ans), qui traverse une période un peu plus compliquée qu’il ne l’avait imaginé au Bayern Munich, a profité des deux matchs amicaux des Lions de la Téranga lors de cette première trêve internationale de la saison 2022-2023, contre la Bolivie à Orléans (2-0, le 24 septembre) et l’Iran trois jours plus tard à Maria Enzersdorf (1-1), pour se changer les idées. Titulaire à chaque fois, buteur – sur penalty – et actif face aux faiblards et rugueux Sud-Américains, la star sénégalaise a refait le plein de confiance avant de retrouver Munich, où il s’est installé au mois de juillet après six saisons très bien remplies à Liverpool., avoue Omar Daf, l'entraîneur de Dijon, et qui avait effectué le déplacement dans le Loiret pour observer l’équipe dont il a porté le maillot à 55 reprises avant d’être l’adjoint d’Aliou Cissé, notamment lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, sans céder au pessimisme.Aliou Cissé, qui savait ne pas pouvoir échapper aux questions sur son meilleur joueur, ne s’était pas du tout montré inquiet sur le rendement du champion d’Afrique ces dernières semaines en Bavière, en diffusant à peu de choses près le même discours que son pote Daf.En Allemagne, ce serait donc beaucoup moins le cas, après des premières semaines idylliques. À peine arrivé dans son nouvel environnement, Sadio Mané avait adressé à chacun des 150 employés du club une boîte de chocolat, accompagnée d’un petit mot manuscrit. Toujours disponible pour serrer des louches, signer des autographes et être pris en photo, l’ancien Messin avait parfaitement réussi son début de saison : un but et une passe décisive lors d’un match amical largement remporté contre les Américains de DC United (6-2), un autre en Supercoupe lors d’un Bayern-Leipzig flamboyant (5-3), trois buts en Bundesliga contre l’Eintracht Francfort (6-1) puis Bochum (7-0, avec un doublé) et un autre en Coupe d’Allemagne sur la pelouse du Viktoria Cologne (5-0, le 31 août). Son dernier avec l’ex-FC Hollywood, alors que cinq rencontres se sont déroulées depuis, dont une, face à Stuttgart (2-2) le 10 septembre, qu’il a regardée depuis le banc de touche jusqu’à la 80minute.Sadio Mané, étant l'un des meilleurs joueurs du monde, ne doit pas être surpris des critiques dont il est l’objet, qu’elles soient formulées par les supporters ou les médias. Acheté 32 millions d’euros par le Bayern et rémunéré à hauteur de 20 millions d’euros annuels, le champion d’Afrique en titre sait que la patience se marie mal avec les exigences des uns et des autres quand on possède un statut comme le sien. Le Bayern, qui n’a récolté que trois points lors des quatre dernières journées (trois nuls, une défaite), occupe la cinquième place du classement, à cinq unités de l'Union Berlin, l'inattendu leader. La méforme de Mané coïncide avec cette série de résultats domestiques décevants, alors que les Allemands brillent en Ligue des champions, où ils ont battu l’Inter Milan sur sa pelouse (2-0), puis le FC Barcelone d’un certain Robert Lewandowski. Julian Nagelsmann, à qui certains cadres du vestiaire reprochent des exigences tactiques pas toujours lisibles selon eux, a également été tancé par Philipp Lahm, un des joueurs historiques du club. Lequel a profité de la caméra de Bild TV pour évoquer le cas Mané :Une situation qui expliquerait pourquoi la recrue la plus médiatique de l’été munichois marque le pas et aurait, selon la rumeur, des difficultés à s’adapter au système de son coach.Nagelsmann a plusieurs fois utilisé le Sénégalais dans l’axe, un rôle que Mané a déjà tenu à Liverpool., intervient Olivier Perrin, ancien entraîneur et manager général à Génération Foot, l’académie dakaroise où Mané a été formé avant de signer à Metz.Le problème, c’est que les côtés sont déjà bien embouteillés à Munich., estime Gernot Rohr, un ancien de la maison (1972-1974), pas un seul instant inquiet pour le Sénégalais.Même si ce n’est pas totalement l’avis de ce bon vieux Dietmar Hamann, un ex du Bayern et de Liverpool, qui a confié, lors d’une interview accordée à GMX,À Munich, et sans doute un peu ailleurs aussi, le cas Mané a au moins le mérite d’alimenter le débat.