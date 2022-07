Sadio Mané joueur africain de l'année 2022

AFRICA’S FINEST! ? ?? Sadio Mane is the Player of the Year (MEN) for the second time! ?????! ? #CAFAwards2022 pic.twitter.com/3fsLRbw5YX — #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022

Le suspense était insoutenable.La CAF décernait ce jeudi soir les distinctions du football africain. Vainqueurs de la CAN en début d'année, les Sénégalais ont largement été récompensés : Pape Matar Sarr est meilleur espoir, Aliou Cissé a été élu meilleur entraîneur et donc Sadio Mané a été désigné meilleur joueur du continent en 2022. Il devance son ancien compère Mohamed Salah et son coéquipier en sélection, Edouard Mendy.C'est la deuxième fois que le nouveau joueur du Bayern reçoit ce trophée, dont il était déjà tenant du titre. Le record est détenu par Samuel Eto'o et Yaya Touré avec quatre distinctions chacun. Côté féminin, la joueuse nigériane Asisat Oshoala, a été sacrée pour la cinquième fois.Mané a encore un peu de chemin à parcourir.