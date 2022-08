Sadio Mané fait signer son meilleur ami au Bayern Munich

Après 2 semaines d'essai, le @FCBayernEN vient d’engager pour les deux prochaines saisons, Désiré Segbe #Azankpo (29ans), attaquant international béninois. l’Ecureuil, ami de #SadioMané, sera mis en premier lieu à la disposition de la réserve du Bayern. pic.twitter.com/98YxbKc35i — Carinos Satya (@Carinosatya) July 31, 2022

ALB

Ayez un Sadio Mané dans votre vie.Formés tous les deux à l’académie Génération Foot, au Sénégal, et logés dans la même chambre lorsqu’ils portaient les couleurs du FC Metz, Sadio Mané et Désiré Segbe Azankpo (29 ans) vont se retrouver : au Bayern Munich. Le meilleur pote du joueur africain de l’année 2022 , aurait signé pour deux ans avec l’équipe réserve munichoise selon Afrique Sports L’attaquant international béninois (15 sélections) avait suivi Mané en Bavière et faisait le taxi pour l’amener chaque jour à l’entraînement puis repartir chez lui. Ce ne sera plus le cas depuis qu’il a réussi son essai de deux semaines, lui ouvrant les portes de l’équipe de Martín Demichelis comme le confirme Bild . Après un passage mitigé à Metz, entre 2011 et 2013, Segbe Azankpo a navigué entre Le Puy Foot, Pagny, Epinal, Villefranche et Dunkerque, qu’il vient de quitter avec 17 matchs et un but en Ligue 2 la saison dernière.Est-ce qu’il ne serait pas là, le remplaçant parfait de Lewandowski ?