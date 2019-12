Sadio Mané élu joueur du mois de novembre

SADIO @premierleague Player of the Month for November pic.twitter.com/tcHcoSy259 — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019

Lot de consolation.Seulement quatrième au classement du Ballon d'Or, Sadio Mané continue pourtant de marcher sur l'eau dans le championnat d'Angleterre. Auteur de trois buts et une passe décisive en Premier League en novembre, le Sénégalais de Liverpool a été élu joueur du mois outre-Manche. C'est la troisième fois de sa carrière que l'ancien Messin reçoit cette distinction, après août 2017 et mars 2018.Au vu de la gueule du trophée, on comprend que le BO soit un poil plus convoité.