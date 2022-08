Sadio Mané-Désiré Segbé, l'amitié d'attaque

Le 22 juin dernier, Sadio Mané quittait Liverpool pour le Bayern Munich. Un mois plus tard, son meilleur ami annonçait son arrivée dans la réserve du club allemand. Réel choix au regard des qualités sportives et humaines de Désiré Segbé ou signature de complaisance, le recrutement de l'international béninois n'est pas passé inaperçu. Pour les rares personnes qui ont réellement pu côtoyer ce binôme très réservé, il s'agit en tout cas d'une amitié assez atypique dans le monde du football. Et ce depuis les terrains cabossés de Dakar, en passant par les rives de la Moselle lors de leur formation au FC Metz, et désormais en Bavière.

Mané traducteur pour Segbé à Dakar

Amis d’abdos et de ludo

En quête de buts ? Un Segbé à la rescousse

Pas un pote de footballeurs comme les autres

Par Alexandre Plumey

C'est l'histoire de deux potes, vraiment fidèles. C'est l'histoire de Sadio Mané qui profite de son transfert au Bayern Munich pour intégrer dans la transaction son plus proche ami Désiré Segbé, lui aussi footballeur professionnel, et elle aurait une nouvelle fois montré l'altruisme du Lion de la Teranga. Mais pas uniquement sur un terrain de football, cette fois. Pourtant, le principal intéressé évoluant (pour l’instant) dans la réserve bavaroise s'en défend : «» Une version que veut croire un ancien pensionnaire du centre de formation, au FC Metz : «(en août 2012, pour quatre millions d’euros). »Répondant depuis l'Allemagne, assis devant Real Madrid-Eintracht Francfort en compagnie de Sadio Mané, Désiré Segbé explique avec timidité et un faible timbre de voix que ce seront ses seuls mots au sujet de cette supposée passe décisive contractuelle du Ballon d’Or Africain 2019 et 2022 : «Au-delà de cette version ou de celle soupçonnant une signature de complaisance pour satisfaire une demande de la recrue star de l’été munichois, c'est une amitié sans faille qui a de nouveau vu un de ses chapitres s’écrire plus de dix ans après les premiers ballons échangés. Celle d'un Sadio Mané d’abord interprète à l’Académie Génération Foot de Dakar (Sénégal) pour le nouvel arrivant depuis son Bénin natal, Désiré Segbé. Jusqu’à devenir «» , selon Olivier Perrin, recruteur du FC Metz qui a repéré les deux adolescents peu avant 2010 sur les terrains africains. Un duo, déjà. Un duo d’attaquants, d’abord : «» Une fois en chambre, l’ex de Liverpool se muait en traducteur car lui seul parlait français et pouvait communiquer avec le Béninois. Qui, lui, ne comprenait pas le wolof.» , poursuit celui que les deux joueurs définissent comme leur « père » . Alors, quand le diamant à polir Mané est invité par le FC Metz à rejoindre la France en 2011 au nom de ses qualités et du partenariat qui unit les deux entités, Désiré Segbé attire également l’œil des dirigeants mosellans. Au point de lui réserver une place dans la chambre du Sénégalais, la numéro 16, pour asseoir leur amitié alors que les débuts en Lorraine sont difficiles. «» , poursuit le Lorrain le plus célèbre de Dakar.À son retour de blessure début 2012, le natif de Bambali intègre le groupe professionnel sous la houlette de Dominique Bijotat. L'entraîneur de la descente en National ne se souvient même pas de leur union : «» Ludovic Guerriero, titulaire au milieu de terrain cette saison-là, se rappelle d’un Sadio Mané «» .Un soutien précieux pour permettre l’éclosion du futur quatrième au Ballon d’Or 2019. «, reconnaît Dominique Bijotat.» Loin d’être le buteur tueur aux 22 réalisations en Premier League avec Liverpool, en 2019. «, sourit son ex-coéquipier qui le voyait dribbler souvent et croquer parfois, un peu plus haut sur le rectangle vert.» Une progression renforcée par les longs débriefs entre attaquants et surtout entre amis avec Désiré Segbé, après les matchs.De cette période dans le froid lorrain, les Grenats ont gardé une complicité à toute épreuve renforcée par ces soirées de spleen et de tristesse sur les bords de la Moselle… Avec en ligne de mire, de l’autre côté du rivage, le stade Saint-Symphorien. Une complicité dans le travail notamment, même si Désiré Segbé reste principalement en réserve. Un membre de la bulle du binôme raconte ces séances de musculation à n’en plus finir, encore aujourd’hui pendant leurs vacances : «» Quand ce n’est pas en suant, c’est autour d’interminables parties de ludo (jeu africain quelque peu similaire aux petits chevaux) sur leur tablette ou de ping-pong que les deux casaniers, désormais sous le même toit, occupent leur journée.C’est non loin du Lac Rose qu’est née cette relation. «» , observe un proche. «» , détaille un ancien conseiller de l’international béninois, parfois déçu par ses choix de carrière (mais rarement par l’homme). La raison ? L'ancienavait remarqué qu’à chaque présence de son alter ego en tribunes, il marquait. Que ce soit à Southampton, ou à Liverpool. Une présence que les appels Skype puis FaceTime quotidiens, voire bi-quotidiens, ne peuvent compenser. La superstition a pris fin en 2018 quand le Béninois s’est engagé avec Oldham Athletic, en quatrième division anglaise et surtout à une heure de route des bords de la Mersey.De quoi améliorer le bilan carbone du duo, mais surtout de se rapprocher de Liverpool après une saison en Slovénie qui a permis au Béninois de redevenir international. «, souffle ce même agent, au courant de quelques échanges.» D’autant que tous ces allers-retours se font en toute discrétion, sans inonder Instagram de stories ni en faire état à ses coéquipiers. Par exemple, un témoin a découvert cette amitié quand il s’est retrouvé nez à nez avec Sadio Mané - sans d’abord le reconnaitre - lors d’un 32de finale de Coupe de France en 2018 entre le SAS Epinal et l’Olympique de Marseille. «» , sourit Olivier Perrin.Une discrétion que confirme Benjamin Brat, capitaine de l’AS Pagny-sur-Moselle (N3) et coéquipier de l’époque (2015-2017) : «» Au point de voir le Racing Club de Strasbourg, alors en National et en route vers la Ligue 2, le draguer en janvier 2016. «, poursuit celui qui encadrait la défense, pendant que Segbé dirigeait l’attaque."Remonte ta défense""Sois plus solide avec ta défense"» Il n’y a bien que sur le rectangle vert que les bijoux de « GF » ne sont pas timides. «, admet Olivier Perrin.» Peut-être en Allemagne, comme actuellement. Avec désormais l'espoir de jouer quelques minutes de nouveau ensemble, sous le maillot du Bayern Munich. En Bavière, proche de Metz. Mais loin du Sénégal et de Deni Biram Ndao, terre fertile de leur amitié.