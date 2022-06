Sadio Mané débarque au Bayern Munich

HMO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le coup de l'été.Comme attendu, Sadio Mané quitte bien Liverpool. Le champion d'Afrique 2022 rejoint l'Allemagne, et plus précisément le Bayern Munich. Le Sénégalais s'est engagé pour trois saisons avec le club bavarois pour un transfert estimé à 32 millions d'euros. Les Bavarois s'offrent là un candidat au Ballon d'or et un homme qui a tout gagné ces dernières années : une Ligue des champions, la Premier League, les deux coupes nationales, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs avec les, ainsi que la CAN avec le Sénégal. Il en faudra au moins autant pour remplacer le Ballon d'or 2020 officieux : Robert Lewandowski, toujours plus proche d'un départ.Mané-Sané-Coman-Gnabry : le relais 4x100 m du Bayern s'annonce imbattable.