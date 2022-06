Sadio Mané au Bayern : un accord meister

Le décuple champion d'Allemagne en titre vient d'annoncer la signature de Sadio Mané jusqu'en 2025 pour près de 40 millions d'euros. Pour le Sénégalais, actuellement dans la meilleure période de sa carrière, le choix semblait évident. Arrivé à une fin de cycle après six saisons passées dans l'ombre de Mohamed Salah à Liverpool, il va découvrir à 30 ans la Bavière, pour le meilleur, mais surtout, pour la lumière.

Mané pour briller

Die Manéschaft

Par Gabriel Joly

Il n’y aura pas à briser la glace entre Sadio Mané et les Bavarois, puisque les présentations ont déjà été faites un soir de mars 2019. Au moment de découvrir le vestiaire munichois, le Sénégalais aura sûrement en tête ce huitième de finale retour de Ligue des champions durant lequel il en avait mis plein les mirettes aux 75 000 spectateurs de l’Allianz Arena pour qualifier son Liverpool (1-3), futur champion d’Europe, au tour suivant. Et si le champion d’Afrique l’a oublié, nul doute que Manuel Neuer, dribblé, lobé et humilié ce soir-là sur le premier des deux buts de son futur coéquipier, lui en touchera deux mots. Mais l'essentiel est ailleurs. Après avoir tout gagné durant ses six années à Liverpool, le natif de Bambali se lance désormais un nouveau défi . L’occasion pour lui d’enfin gagner la reconnaissance qu’il n'a jamais eue chez lesSadio Mané n’a jamais récolté l’entièreté des graines qu’il a semées dans le Nord de l’Angleterre. Alors qu’on le pensait surpayé lors de son arrivée en provenance de Southampton pour 41 millions d’euros, le capitaine du Sénégal rend son tablier avec une copie plus qu’honorable. Mais au moment de juger son passage au club de Gerrard, Keegan et Dalglish, ses 120 buts et 48en 267 rencontres ne semblent pas vraiment avoir pesé, tant le nom de son compère d'attaque Mo Salah a été coché avant le sien au moment de décerner les récompenses individuelles. Cette saison encore, alors qu'il a été le dernier à concurrencer Karim Benzema dans la course au Ballon d’or et même si c'est lui qui a ruiné tous les espoirs de l’Égyptien avec les Lions de la Téranga à la CAN et sur la route du Mondial, c’est bien Salah qui a été élu meilleur joueur d’Angleterre. Et ce, alors que Mané a brillé quand Jürgen Klopp avait décidé d’en faire sa variable d’ajustement Replacé dans l’axe à son retour victorieux de la Coupe d'Afrique pour permettre l'émergence de Luis Díaz, Sadio Mané a permis de préparer l’avenir à Liverpool, tout en sachant que lui n’en ferait pas partie. Cet avenir, c'est notamment Darwin Nuñez qui l'écrira à Liverpool. Un non-sens pour l’ancien joueur de Liverpool Dean Saunders. Invité à réagir au micro de talkSPORT au départ de Mané, le Gallois considérait même que le joueur formé à l'AS Génération Foot allaiten Bundesliga, un championnat selon lui bien moins important que la Premier League. Oui, mais voilà, à 30 ans, Sadio Mané a préféré saisir sa chance quand, à Liverpool, on a jugé qu’il arrivait en fin de cycle. Le Bayern apparaît donc comme une solution évidente pour qu'il puisse enfin acquérir la reconnaissance qu’il mérite.Ce ne sont d’ailleurs pas ses premières heures en Allemagne qui vont lui faire croire le contraire. Interrogé par un journaliste de, Mané s'est montré surpris lorsqu'on l'a qualifié dedu championnat.Et pour ceux qui se demandaient si la direction du Bayern avait prévu de lui montrer qu'elle tenait déjà à lui, celle-ci n’a pas lésiné sur les moyens. D'abord en posant 40 millions d’euros bonus compris sur la table, bien que Mané n’ait plus qu’un an de contrat. Ensuite, en lui proposant un deal de trois ans qui représente enfin sa valeur avec des revenus doublés, lui qui n’avait que le douzième plus haut salaire chez les vice-champions d'Angleterre et d'Europe (autour de 6 millions par an)., glissait justement le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidžić, conscient que, dans cette histoire, c’est bien la formation bavaroise qui réalise le meilleur coup.À Munich, l’attaquant pourra facilement se fondre dans un collectif déjà bien fourni côté offensif. Qu'importe les forts accents allemands de Julian Nagelsmann, le Sénégalais maîtrise déjà la langue de Goethe depuis son escapade autrichienne au RB Salzbourg entre 2012 et 2014. D'après les informations de Sky Sports , les deux hommes s’entendent d'ailleurs déjà depuis que Mané lui a confié qu’il était prêt à évoluer à n'importe quel poste lors d’un appel au début du mois. Mais avec le départ de plus en plus probable de Robert Lewandowski, Mané aura surtout l’avantage de ne pas avoir à partager la lumière. Une aubaine pour le néo-Bavarois dont la nature plus effacée a souvent été un frein au moment de briguer la tête d'affiche. Parce que finalement, Sadio, c’est un mec qui pense avant tout aux autres, et ce n’est pas le FC Metz - qui devrait toucher quelque 160 000 euros dans l’affaire pour avoir participé à la formation du champion - qui dira le contraire.