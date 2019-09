Sacha : « J'ai dû arrêter le foot après avoir tiré dans un Racaillou »

Tout récent vainqueur de la Ligue Pokémon d’Alola après 22 ans de tentatives infructueuses, Sacha Ketchum nous a accordé une belle heure de son temps à son domicile de Bourg-Palette. Rencontre avec une légende heureuse, qui a enlevé sa casquette pour l'occasion.

« Je dis toujours ça à mes Pokémon : ce qui compte, plus que le résultat, c’est la manière. Combattre de manière noble, c’est plus important que d’empiler les victoires. Je ne lui ai pas sauvé le cul à Erika, à Céladopole ? »

« Ondine ? J’ai toujours eu un peu de mal avec les meufs à bretelles. »

Propos recueillis par Théo Denmat, à Bourg-Palette

Le héros du jour a le teint aussi pourpre que la tarte aux baies fraive dressée devant lui par sa mère. «, glisse Sacha, un poil gêné, en se grattant l’arrière du crâne sur une chaise en bois de sa cuisine.» Le garçon, c’est un fait, est difficile à coincer, et il n’y a pas que la maternelle qui s’en plaint. Toujours sur la route et se déplaçant sans téléphone, le tout récent champion d’Alola a décidé de prendre quelques jours de repos chez lui, à Bourg-Palette, sorte de mise au vert pour mieux réfléchir à son prochain voyage. Dans un coin de la pièce, Pikachu surveille d’un oeil la conversation. Il paraîtrait qu’avec le temps, il a développé la faculté de ressentir les émotions de son maître, ce qui n’invite pas à bousculer l’intéressé. Au moment de brancher le micro devant l’idole d’enfance de millions d’adultes d’aujourd’hui, la bande enregistre ces quelques mots de la mère : «J’ai pense que ça vient de l’éducation de ma mère. Maman, pas devant les journalistes ! Elle m’a toujours appris que ce qui comptait dans la vie, c’était la rencontre humaine. On voit tellement de gens qui balancent leurs Pokémon au combat comme des bêtes de somme... Je peux en parler maintenant puisque son voyage à Johto l’a fait mûrir, mais Régis, à ses débuts, était un tyran. Pour avoir discuté avec son Carapuce, je sais qu’il en avait plein la carapace pendant un bon moment. Ma rencontre avec Pierre a aussi été déterminante. C’est lui qui m’a fait comprendre que relâcher son Pokémon était la plus belle preuve d’amour que l’on puisse lui apporter. Même si je sais que c’est un tabou dans le milieu...La dernière fois que je l’ai croisé, il traînait tout seul en haut du Mont Sélénite. Un peu flippant, le gars. Il avait une barbe longue comme ça et m’a hurlé qu’il cherchait des Mélodelfe. Il a quitté la profession, tu sais. Je crois qu’il était un peu dégoûté du milieu. Après ma victoire contre lui en huitièmes de la Ligue Johto, il s’est mis en tête de suivre les traces du papaen devenant chercheur Pokémon. Ça fait un bail maintenant, j’espère qu’il va bien.J’ai entendu dire qu’il avait eu une affaire avec un Lippoutou...Du soulagement. Il était temps. Ça faisait trois-quatre ans que je me faisais chambrer par Ondine. Tu sais, je ne lis pas les journaux, mais je n’ai pas pu échapper à cette Une de la Gazette d’Unionpolis, et ça m’a franchement fait mal. Que les gens y arrivent sur leurs consoles et croient que Dracogriffe ça s'apprend en sortant un CD, ça me fait doucement marrer. Tu crois que je l'ai déjà eu en main moi, la Master Ball ? Ce que je n’accepte pas, c’est qu’on remette en question mon équipe, en fait. Et quand on voit que c’est Lougaroc qui m’offre la victoire, après tout ce qu’il a pris dans la gueule...Oui, et qui avait raison au final ? À la Ligue de Kalos, tout le monde me disait que j’avais de l’or entre les doigts : Amphinobi, Flambusard, Brutalibré, Bruyverne, Muplodocus et Pikachu, ça avait de la gueule. Mais je perds en finale contre le Dracaufeu d’Alain, alors que tout le monde me voyait gagnant. On oublie aussi que j'ai remporté la Ligue Orange, et je me fiche pas mal qu'elle ne soit pas reconnue par « les fans » . Tout ça pour dire que les noms sur le papier, ça ne veut rien dire. Là frère, je gagne avec un Brindibou ! La te-hon ! Ce qui compte, c’est l’animation.Je dis toujours ça à mes Pokémon : ce qui compte, plus que le résultat, c’est la manière. Combattre de manière noble, c’est plus important que d’empiler les victoires. Je ne lui ai pas sauvé le cul à Erika, à Céladopole ? Écris bien que sans moi, la Team Rocket serait repartie avec son Ortide. Laisser une trace dans ce Monde, voilà ce qui me motive. Et si, dans cinquante ans, on peut se souvenir de moi comme d’un type qui est toujours resté fidèle à ses principes, et bien je prends.On avait travaillé ça à l’entraînement. J’avais repéré à la vidéo que le Lougaroc de Gladio avait tendance à relâcher sa garde après ses attaques Uppercut. Le plan était donc de combiner Charge et Morsure pour contrer sa Lame de roc, puis d’utiliser Riposte en salto arrière. Ça a parfaitement fonctionné, j’en suis heureux. Que certains me disent que c’était suicidaire, très franchement je m’en tamponne le Noeunoeuf...J’ai longtemps joué à l’Olympique Bourg Palette comme milieu de terrain. Puis tu connais la chanson : grosse blessure, et carrière gâchée. C’était un derby de milieu de saison contre le FC Jadielle, janvier 1995, on jouait au milieu du Parc Safari. Il y avait des recruteurs du Sporting Club Argenta dans les tribunes, des Tauros, des Girafarig... Je donne une passe dé dans le premier quart d’heure pour Leveinard, puis la connerie : je confonds le ballon avec un Racaillou. Pied cassé, j’ai dû penser à une nouvelle carrière. D’ailleurs si tu regardes bien, j’ai un plâtre dans les premiers épisodes, et je boîte.Ça reste ma deuxième passion ! Chaque année on se fait un tournoi amical à Féli-Cité, à Sinnoh, la Team Sacha contre la Team Red. On mène 4-3, la dernière fois on a perdu sur un but de Ouisticram, j’avais fait l’erreur de laisser Chenipan aux cages...On a banni Mackogneur des cages, c’était de la triche. Le gars a quatre bras... Sinon, Kicklee touche sa bille, ouais. Les derniers choisis en revanche, c’est toujours Psykokwak, Cradoizo et Mr. Mime.J’avais besoin de nouveauté. Tu sais, vingt-deux ans à porter les mêmes fringues à longueur de journées, ça use. Puis l’odeur, je te raconte pas. Je changeais une fois par an, alors cette fois je me suis dit : «» . J’ai appelé un artiste de rue reconnu pour ses graf’, Rondoudou, et il m’a gribouillé ces petits traits sous les yeux, plus bas qu’avant. Ça fait plus mature, je trouve. Ah, et je me suis fait refaire le nez, aussi. Par le meilleur Capumain de Kanto, un petit génie.Tu veux le numéro de ma mère aussi ?Ce qui est légitime, c’est mon palmarès. J’ai entendu ces rumeurs qui disent que j’aurais trafiqué ma date de naissance, que j’utilise des produits secrets... Mon seul traitement beauté, c’est des bains réguliers à Vermilava à Hoenn, et beaucoup de Lait Meumeu. J’adore le Lait Meumeu. Cette polémique sur mon âge, c’est pour me discréditer.Je ne veux pas passer pour un vieux con, mais aujourd’hui on a quoi ? 900 Pokémon connus ?Moi, faire des collections et laisser mes prisonniers dans des boîtes customisées sur un ordinateur, ça ne m’intéresse pas. J’ai jamais été un fan de la capture, et d’ailleurs on me l’a reproché. J’estime qu’on fait les meilleures soupes dans les vieilles tambouilles. Chaque année c’est toujours plus, toujours plus, toujours plus... C’est pour le fric, tout ça. Pokémon a perdu son identité avec les Pokémon XYZ. Des lettres ? Sérieux ? On veut des couleurs, des pierres précieuses, pas des machins qui ont le nom de Porygon !Ah Ondine... C’est compliqué entre elle et moi. On s’est souvent séparés, retrouvés, puis séparés de nouveau.Mais on avait toujours la tête dans l’eau, moi à mes badges, elle à ses Pokémon, et j’ai le sentiment qu’on est peut-être passés l’un à côté de l’autre. Tu sais, j’étais très jeune à l’époque. Je n’avais pas la tête à ça. En plus, j’ai toujours eu un peu de mal avec les meufs à bretelles. Tout ce que je peux dire c’est qu’aujourd’hui je suis célibataire, et que peu importe ce qui a pu se passer entre nous à Azuria lors de la saison 5, je la vois plus que comme un coup d’un épisode. C’est pas comme Pierre et l’infirmière Joëlle.