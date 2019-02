Sacha Houlié : « On a de gros progrès à faire pour comprendre ce qu’est un supporter »

Pour promouvoir sa loi « anti-casseurs » , le Premier ministre Édouard Philippe ne s'était pas caché de s'être inspiré de la loi anti-hooligans de 2006, qui fait parfois vivre un enfer aux supporters des quatre coins de l'Hexagone depuis plus de douze ans. Une situation dont veut profiter Sacha Houlié, député de la majorité et supporter de l'OM ouvertement déclaré, qui a voté ce texte tout en voulant sensibiliser sur le cas des supporters français. Incompatible ? Pas selon lui.

« Il y a une proposition de loi qui est déjà prête pour une refonte totale des IAS. Pas pour la supprimer, car quand ce sont des propos homophobes, racistes ou des violences, ça peut la justifier. »

« 896 interpellations sur 11 millions de spectateurs, c’est très peu. Mais on ne sait pas combien il y a eu d’IAS. Pourquoi ? Car il existe un décret qui explique que c’est l’INS (Institut national du supportérisme) qui doit faire un rapport. Sauf que l’INS aujourd’hui n’a aucun moyen de le faire, car le ministère de l’Intérieur ne transmet pas ces données. »

Il y a un point qui m’a un peu choqué, c’est que certains ne mettent pas sur un pied d’égalité le droit de manifester et celui de se rendre au stade. Ce sont deux libertés, et je ne crois pas qu’il y ait de hiérarchisation à faire parmi les libertés. Je considère que c’est une forme de liberté de circulation d’aller dans une enceinte sportive, ou même d’expression de pouvoir soutenir une équipe et que c’est loin d’être anecdotique. Il suffit d’avoir luou mêmepour savoir à quel point cela peut-être essentiel.Nous, ce qui nous a été remonté, c’est que dans la population, il y avait une volonté de restaurer l’autorité de l’État et que l’on rétablisse l’ordre. Mais par exemple, il y a un ficher spécial qui a été créé pour les supporters et on a refusé qu’il y en ait un pour les manifestants. Il y a une navette parlementaire qui va nous permettre de retravailler certains points. De mon côté, j’en ai profité pour demander une mission d’information sur les IAS, car on ne les a pas. Je vais attendre un peu, mais il y a une proposition de loi, qui est déjà prête pour une refonte totale des IAS. Pas pour la supprimer car quand ce sont des propos homophobes, racistes ou des violences, ça peut la justifier, mais au moins pour rendre caduque l’interdiction administrative lorsqu'il y a eu interdiction judiciaire. Tout simplement car, parfois, l’interdiction judiciaire est moins longue que l’IAS.Normalement oui. La grande différence avec la personne interdite de stade, c’est que si la personne interdite de manifester saisit le juge des libertés, en l’état du texte, elle a une garantie d’accéder au juge avant la manifestation. Donc de pouvoir faire sauter l’interdiction avant d’aller pouvoir manifester. Ce qui n’existe pas aujourd’hui pour les personnes interdites de stade.C’est là où réside la grande différence entre les IAS et les IAM. Pour les IAS, on n'a rien eu. Pour les IAM, on a eu un contrôle parlementaire qui fait que chaque année, toutes les mesures qui ont été prises par les préfets ou le ministère doivent impérativement être communiquées dans un bilan annuel.On sait qu’il y a eu 896 interpellations sur la saison 2017-2018, mais on ne sait pas combien ont donné lieu à des IAS. Il y en a eu 146 pour des faits de violences, et pour les autres, ce sont soit pour des injures homophobes ou racistes, soit pour l’utilisation de fumigènes. Ou bien de l’ivresse. 896 interpellations sur 11 millions de spectateurs, c’est très peu. Mais on ne sait pas combien il y a eu d’IAS. Pourquoi ? Car il existe un décret qui explique que c’est l’INS (Institut national du supportérisme) qui doit faire un rapport. Sauf que l’INS aujourd’hui n’a aucun moyen de le faire, car le ministère de l’Intérieur ne transmet pas ces données.Aucune, et c’est bien pour cela que j’avais fait un amendement sur ce sujet et que j’ai demandé une mission d’information. Il faut aussi préciser que l’Association nationale des supporters travaille aussi beaucoup sur ce sujet. Elle a fait un recours pour faire en sorte que ces données soient rendues publiques si un rapport existait.C’est précisément pour cela que c’est intéressant de regarder ce qui est fait sur les IAM. En redéfinissant les IAS, et en supprimant certaines infractions comme celle sur les fumigènes, on pourrait alors limiter les IAS aux seuls mecs qui auraient fait du coup de poing autour des stades, ce qui est l’objectif.Parce que cela satisfait tout le monde. C’est à nous, supporters, de faire valoir nos droits, car ça ne dérange personne d’interdire les gens de stade, alors que ça provoque un tollé lorsqu'il y a des interdictions de manifester. De ce point de vue-là, la société est assez inégalitaire. Culturellement, on a de gros progrès à faire pour comprendre ce qu’est un supporter, ce qu’il vit, comment il est traité vis-à-vis du grand public...Le problème, c’est que c’est ce qu’il se passe aujourd’hui. Quand vous regardez l’article L332-16-1 ou L332-16-2 du Code du sport, qui sont les deux mesures qui justifient les interdictions de déplacement prises par le ministère de l’Intérieur ou par le préfet, ils interdisent globalement sans regarder. Deuxièmement, il y a impossibilité d’avoir accès au juge. Et troisièmement, on ne sait pas combien d’arrêtés ont été pris et combien ont été justifiés. C’est pour cela que l’on a fait différemment pour les IAM, du moins c’est cela qui m’a animé lorsque j’ai corrigé le texte.Précisément car on est un mauvais élève en France sur ce sujet. Je ne comprends pas comment aujourd’hui, on ne soit pas capable d’identifier une personne qui a lancé un pétard dans un stade avec tous les moyens de vidéo-protections dont on dispose. Il y a notamment certaines infractions qui ne méritent pas que l’on prononce des huis clos. Je reviens encore une fois aux fumigènes, vu que j’ai par ailleurs déposé une question écrite à ce sujet, mais je ne comprends pas pourquoi on peut utiliser des fumigènes dans le cadre de spectacles dans des salles fermées ou bien que les clubs eux-mêmes en utilisent lors de l’entrée des joueurs et que les supporters, y compris des fumigènes froids, n’y aient pas accès. Je demande toujours la suppression de l’article L332-8 du Code du sport qui interdit ça.Je pense que l’on peut dire qu’il y a une forme d’indifférence. Il y a une petite centaine de députés qui sont mobilisés, avec des degrés divers aussi. Et puis, on sent aussi vraiment ceux qui sont « nés » en virage et les autres.