Rybolovlev et Pinault parmi les propriétaires les plus riches du monde

L'argent coule à flots en Ligue 1.a publié un top 20 des propriétaires d'équipes sportives les plus riches au monde et surprise, deux clubs français sont présents à l'appel. À la 4place, on retrouve le Stade rennais, possédé par François Pinault et sa famille. Sa fortune serait de 42,3 milliards de dollars. Oui, les Bretons pourraient faire des folies sur le marché des transferts sans mettre en péril la santé financière de leur propriétaire. De son côté, Dmitry Rybolovlev se hisse à la 18place. Le proprio russe de l'AS Monaco a amassé 6,7 milliards de dollars.Le PSG ne peut pas figurer dans ce classement puisqu'il n'est pas possédé par une personne, mais plutôt par un État. Sur le podium, aucune équipe de foot, c'est la balle orange qui tient la dragée haute. Daniel Gilbert (51,9 milliards de dollars) est 3avec les Cleveland Cavaliers, Steve Ballmer (68,7 milliards de dollars) second avec les Clippers de Los Angeles. Quant au grand vainqueur, il se nomme Mukesh Ambani (84,5 milliards de dollars) et possède les Mumbai Indians, une équipe de cricket.Sport roi, le foot, vraiment ?