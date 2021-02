Ryan Shawcross rejoint l'Inter Miami

Since he could do it on a cold wet windy night in Stoke…Welcome to #InterMiamiCF, Ryan Shawcross!https://t.co/lDUvrn7Ldx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 20, 2021

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le saviez-vous ? Ryan Shawcross compte une sélection avec l'équipe d'Angleterre.C'était le 14 novembre 2012 pour 16 minutes lors d'un amical en Suède (4-2) et ça n'est pas resté dans beaucoup de mémoires. Presque dix ans tout pile après avoir été convoqué par Fabio Capello pour la première fois , le défenseur central change de continent pour rejoindre la MLS et l'Inter Miami de David Beckham (le proprio), Blaise Matuidi et Gonzalo Higuaín (sur le terrain) mais aussi Phil Neville (sur le banc) : le nouveau repaire des trentenaires en fin de cycle. Formé à Manchester United, Shawcross (33 piges) vient de passer treize ans et demi à Stoke City (aujourd'hui en Championship), avec qui il a rompu son contrat, ayant été envoyé en réserve cette saison après plus de 450 parties avec les