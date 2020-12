Ryan Gravenberch, le serpent charmeur de l'Ajax

Un digne successeur à la génération dorée De Ligt-De Jong ? Jusqu'ici, l'Ajax peinait à en trouver dans son savoureux centre de formation. C'était avant que Ryan Gravenberch, 18 ans et un statut de « Pogba néerlandais » en puissance, ne mette tout le monde d'accord en s'imposant comme le magicien du milieu des Lanciers. Une évidence pour ce Mozart capable de tous les délices ballon au pied ? Pas forcément, en regardant de plus près cet « homme-serpent » (comme il se qualifie lui-même), parfois un peu nonchalant au moment de louvoyer vers ses adversaires. Ce qui n'étonnera pas ses parents, longtemps déroutés par ce fils « indolent, glandeur sur le canapé et maniaque » .

Liverpool Ajax Ligue des champions Diffusion sur

Au nom du grand frère

Vidéo

Par Douglas de Graaf

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce mardi soir, lorsque l'Ajax rendra visite à Liverpool, il n'aurait pas été impossible de voir Ryan Gravenberch porter les couleurs adverses. Alors qu'il a la dizaine d'années à peine entamée, son père convoque régulièrement la famille pour exposer les nouvelles offres des mastodontes européens pour son fils."Je suis bien à l'Ajax." » Quelques années plus tard, rien de bien neuf sous le soleil. Gravenberch est toujours une grande tige (1,90 m) – même s'il trouve plus souvent à qui parler en matière de taille – et traîne toujours ses guêtres du côté des Lanciers, où il est lié jusqu'en 2023. L'intérêt des gros bonnets ne lui a pas fait perdre la tête, pas plus que son statut de plus jeune joueur à revêtir la liquette des Rouge et Blanc (16 ans et 130 jours en 2018). Une fois l'acte de naissance officialisé, il n'a eu besoin que d'un an et demi pour passer du statut de blanc-bec à jeune seigneur régnant sur son domaine.Titulaire indiscutable aux côtés de Davy Klaassen au milieu, le natif d'Amsterdam n'a pas raté la moindre minute en C1 cette saison., comme il se qualifie lui-même en référence à sa silhouette dégingandée, a aussi charmé l'Europe du foot en claquant un bijou de frappe contre Midtjylland lors de la précédente journée , et vient d'être appelé en équipe nationale. Trop facile, quand on possède un tel don du ciel ballon au pied au point d'être inondé de comparaisons avec Paul Pogba ? Pas si vite. C'est que la nature n'a pas été entièrement clémente avec le jeune Ryan, et a surtout été bien inspirée de l'entourer d'une famille dont il peut suivre les petits cailloux disséminés sur sa route., posait son père pourConclusion :Et en dehors ? C'est à peu près la même limonade.Son ancien entraîneur en U8, Dennis de Haan, se remémore également un briefing avant un match important, conclu d'une question par Gravenberch :Sa mère préfère rire d'un autre épisode :"Maman, moi aussi je veux des frites." » Derniers coups de peinture sur le tableau racontés par MGravenberch :"Je ne peux pas continuer avec un short sale."Et si ses parents sont toujours là pour tenter de forcer sa nature, Gravenberch trouve aussi oreille attentive chez son frère Danzell, attaquant remplaçant du Sparta Rotterdam. Qui a malheureusement servi deau benjamin., lâchait l'aîné, formé à l'Ajax et champion d'Europe U17 comme son frère huit ans plus tôt, en référence au KSV Roulers, club de D2 belge où il avait échoué , reconnaît d'ailleurs le principal intéressé auprès de. Ce que les parents tâchent aussi de faire, en trouvant le juste équilibre entre exigence (Ryan ayant eu droit à un diététicien dès ses jeunes années) et lâcher-prise. Et ça marche plutôt bien, aux dires du fiston., rigole-t-il sur le site de l'Ajax. Car aujourd'hui, ce sont les dresseurs qui se font envoûter par le serpent charmeur.