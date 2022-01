Ryan Gravenberch est le meilleur U20 hors Big Five

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La formation de l'Ajax encore sous le feu des projecteurs.Dans sa lettre hebdomadaire , l'Observatoire du football CIES se focalise sur les 100 meilleurs joueurs de moins de vingt ans évoluant hors du fameux Big Five européen, soit au sein de 31 championnats. Le score par joueur est établi selon l'index de performance InStat, et les joueurs sont classés en fonction de leur poste.Dans la globalité, celui qui obtient l'indice de performance le plus élevé est le méconnu Ryan Gravenberch né en 2002 et qui score à 294,8. La formation de l'Ajax est mise à l'honneur, car en plus de Gravenberch qui domine le classement des milieux, Devyne Rensch (2003), également pensionnaire de l'équipe d'Amsterdam, est le premier latéral avec un score de 274,1. Pour ce qui est des autres postes, Oliver Dovin (2002) qui évolue à l'Hammarby IF en Suède, est le numéro un chez les gardiens de but (244), Ilya Zabarnyi (2002) du Dynamo Kiev, truste la tête des défenseurs centraux (257,2), et Jakub Kamiński (2002), qui joue en Pologne du côté du Lech Poznań, est le leader des attaquants avec (263,4), devançant même un certain Karim Adeyemi, « seulement » quatrième, avec un score de 249,7. À noter la présence de huit pensionnaires de Ligue 2 dans ce top 100 : Hady Camara (Guingamp), Brahim Traoré (Caen), Isaak Toure et Thierno Baldé (Le Havre), Ousmane Camara et Jaouen Hadjam (Paris FC), Matthéo Xantippe et Owen Gene (Amiens).Le centre de formation de la ligue des talents.