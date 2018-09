Ryan Cherki plus jeune buteur de la Youth League

1

Plus jeunes buteurs français en Youth League:Ryan Cherki 15 ans et 33 joursJérémie Porsan-Clemente 15 ans et 360 joursMaxime Lopez 16 ans et 7 joursJean-Kévin Augustin 16 ans et 108 jours — Stats Foot (@Statsdufoot) 19 septembre 2018

Ryan Cherki ? : « On a beaucoup travaillé en vidéo avant la rencontre. Cela a payé. On est très content. Je n’oublierai jamais ce premier but en @UEFAYouthLeague. » #MCOL #UYL pic.twitter.com/jhYmhzcPwh — Olympique lyonnais (@OL) 19 septembre 2018

Alerte pépite.Entré en fin de match lors du large succès de l'OL sur le terrain de Manchester City (4-1) ce mercredi en Youth League, le jeune Ryan Cherki, né en août 2003 et déjà surclassé avec le groupe de la réserve, en a profité pour inscrire un pion. Celui-ci fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition lancée en 2013, à 15 ans et 33 jours.Aulas doit déjà être en train de faire monter les enchères.