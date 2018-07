Russie, les cœurs rouges

Un temps moquée par ses propres supporters, sous le feu constant des médias nationaux, la Sbornaya de Stanislav Tchertchessov avait réussi à retourner l'opinion en sa faveur. Sans génie, mais avec une bonne dose de tripes, de sang et de sueur à offrir à ses fans. Un cœur gros comme ça, qui lui a permis de renverser l'Espagne et a été à deux doigts d'en faire de même avec la Croatie.

Cheryshev, l'étoile rouge

Serein comme Tchertchessov

Par Adrien Candau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Voilà comment une bonne partie des médias nationaux présentaient laavant le début de la compétition. Un tsunami de critiques qui n'a jamais emporté son sélectionneur Stanislav Tchertchessov. Un homme discret médiatiquement et imperméable à la fureur du monde extérieur. Avant d'affronter la Croatie , le grand manitou de laa joué la carte du mystère : «(...)» Des clés presque suffisantes pour renverser une nouvelle montagne. Oui, cette Russie avait un cœur énorme. Et elle l'a encore démontré ce samedi face à la Croatie Pour ce faire, Tchertchessov a pris son petit manuel de tactique et a d'abord reproduit peu ou prou la recette qu'il avait appliquée avec succès face à l' Espagne : un bloc bas, où chacun est concerné par les efforts défensifs et un football direct, qui exploite les qualités d' Artem Dzyuba dans le jeu de déviation et les fulgurances techniques de Cheryshev. Homme providentiel de la Russie depuis le début du Mondial, l'ailier de Villarreal , servi par Dzyuba, a encore frappé en envoyant une galette imparable dans la lucarne de Subasić. Un but en forme de défi envers ceux qui considéraient qu'à part son bloc équipe en béton armé, la Russie n'avait rien de plus à offrir pour charmer les mirettes des spectateurs du Mondial. Un chouïa réducteur, au regard de ce que les Russes auront proposé lors de la phase de poules (huit buts inscrits), même si elle a alors su tirer parti d'un groupe relativement faible.Bien entendu, lan'était pas la formation la plus enthousiasmante techniquement de la compétition, mais elle a su conquérir son public au regard de ses qualités mentales. Elle en a fait une nouvelle illustration ce samedi à la 115minute de la prolongation, en égalisant par son latéral droit, Mário Fernandes , qui plantait une tête rageuse à la suite d'un service parfait de Dzagoev. Comme un symbole des joueurs russes que le Mondial aura réhabilités aux yeux de l'opinion durant cette Coupe du monde, le latéral droit d'origine brésilienne a livré un tournoi exemplaire. Impérial défensivement face à l' Espagne et très en jambes sur son côté droit tout le long de la compétition, son but en toute fin de partie a compensé sa légèreté défensive sur l'ouverture du score croate, où il avait laissé Mandzukić partir dans son dos. D'autres joueurs de laont aussi démontré que la Russie avait encore un peu de talent dans les chaussettes, à l'image d'Alexandr Golovin – même s'il a été moins en vue face à la Croatie Denis Cheryshev , mais aussi d' Igor Akinfeev , increvable dans ces bois russes qu'il garde depuis si longtemps.L'ensemble restait pourtant baroque, alors que le collectif de laétait surtout composé de joueurs évoluant au pays, dans un championnat souvent décrit comme sur le déclin. Mais les pièces du puzzle russe se sont imbriquées naturellement, guidée par la main tranquille de Stanislav Tchertchessov. Le mystérieux moustachu n'aura jamais versé ni dans le catastrophisme, ni dans l'euphorie. «» Un vent de folie a pourtant soufflé dans le stade olympique de Sotchi quand la Russie a égalisé au bout de la nuit face à la Croatie . Une Russie à qui il n'aura finalement manqué qu'un peu de réussite et de justesse lors de la séance de tirs au but pour sortir les. La fin d'un roman russe qui avait si mal commencé, mais, malgré la défaite, s'est joliment conclu.