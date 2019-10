Russie et Kosovo interdits de s'affronter jusqu'à nouvel ordre

Teams from Kosovo and Russia to be kept apart in UEFA competitions... — UEFA (@UEFA) October 18, 2019

Quand tu sens que l’Europe de l’Est n'est pas loin de l’implosion.Depuis plusieurs semaines, la géopolitique se fait de plus en plus présente dans le football. Après les questionnements sur la rencontre entre la France et la Turquie puis l'interdiction d'entrer au Kosovo signifiée aux joueurs de l’Étoile rouge de Belgrade , le Comité d'urgence de l’UEFA a fait savoir, dans un communiqué officiel, que les oppositions entre la Russie et le Kosovo ne pourront plus avoir lieu jusqu'à nouvel ordre.» , voilà ce que nous pouvons lire sur le site de l’organisation du football européen. Problème : dans le cadre des matchs de qualification à l’Euro féminin 2021, la Russie et le Kosovo ont été placés dans le même groupe. Pour l’heure, c'est deux matchs ont été reportés et devront se jouer sur terrain neutre.Pour rappel, la Russie ne reconnaît toujours par le Kosovo comme nation, ce dernier étant pourtant devenu indépendant en 2008.