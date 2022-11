L'attaquante star Beth Mead sur le carreau pour plusieurs mois

BG

La blessure Beth et méchante.Touchée au genou samedi lors du match contre Manchester United (défaite 3-2 à domicile) et sortie du terrain en larmes, la star d'Arsenal Beth Mead souffre malheureusement d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Un véritable coup d'arrêt pour, deuxième du Ballon d'or 2022 et en feu depuis le dernier Euro, qu'elle avait remporté avec son pays (l'Angleterre) et dont elle avait terminé meilleure joueuse Beth Mead, qui va se faire opérer dans les prochains jours, devrait être absente de longs mois et manquera à coup sûr la réception de l’Olympique lyonnais en phase de groupes de Ligue des champions le 15 décembre prochain. Sa présence à la Coupe du monde féminine 2023, qui démarrera dans huit mois, est en suspens.« Meado l'enragée » , qui a toujours parfaitement bien portée son surnom, va encore devoir faire preuve d'un mental à toute épreuve.