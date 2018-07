Runje : « La fierté de 1998, c'était aussi un poids à supporter »

Depuis un an, Vedran Runje, 42 ans, entraîne les gardiens de l’Antwerp, en D1 belge. Mais la demi-finale victorieuse de sa Croatie contre l’Angleterre, il l’a vécue chez lui, à Split. Interview avec l’ancien portier de l’OM et du RC Lens avant la finale tant attendue.

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Chez moi, à Split. J’ai passé une belle soirée, l’ambiance était infernale ! Comme en France, je suppose, après la victoire contre la Belgique. Même quand on perdait 1-0, tout le monde était confiant. Les gens étaient soudés derrière la sélection, tous les touristes étaient avec nous... sauf quelques Anglais. Honnêtement, même dans nos plus beaux rêves, on ne pensait pas aller jusqu’en finale. On y est, et c’est grâce aux mecs qui sont sur le terrain en Russie. C’est inoubliable. En 1998, c’était pareil, mais malheureusement, c’est vous les Français qui avez mis fin à cette euphorie...Oui, il faut un peu de chance, cette fois, elle était avec nous. Mais la chance, il faut aussi la mériter. De l’équipe de 2008, il reste Modrić, Rakitić – les cerveaux de l’équipe – et Ćorluka. Ils ont grandi dans des grands clubs européens, ce qui leur a permis d’acquérir de l’expérience. Aujourd’hui, cette équipe est arrivée à maturité.C’était pareil avant la Coupe du monde au Brésil ! Igor Štimac est parti, et Niko Kovač – le nouvel entraîneur du Bayern Munich – l’a remplacé. Le match nul à la maison contre la Finlandea été le coup de couteau qui a tué Ante Čačić. Qui l’a fait sauter ? Je ne suis pas dans le vestiaire... Je suppose que c’est le président de la Fédération Davor Šuker qui a pris la décision.Dalić, je l’ai côtoyé au Hajduk Split au début de ma carrière. C’est une bonne personne. Il n’est pas très connu au niveau européen, mais il il a fait du très bon boulot dans le Golfe. Il est très méthodique. Il prend des bonnes décisions. Quand il y a eu un problème avec un joueur, il l’a exclu du groupe. Il a aussi mis Ćorluka, un sénateur de cette équipe, sur le banc, au profit de Lovren et Vida. Il fallait oser ! Strinić sur le côté gauche, il y avait des doutes sur lui, il l’a mis en confiance. Même avec Mandžukić et Perišić qui étaient critiqués...À la Juve, Mandžukić passe beaucoup de temps sur le banc de touche, et il est décalé sur le côté, comme il y a Higuaín. Soit disant, j’entendais qu’il ne marquait plus autant en sélection... En Croatie, on n’a pas trop confiance en nos joueurs.C’est pas qu’il l’a soutenu, c’était son dirigeant ! Comme Lovren et d’autres... La plupart des joueurs sont issus du Dinamo Zagreb. Quand tu es un joueur, tu prends ton salaire, mais est-ce que tu sais ce qu’il se passe derrière ? Cela fait des années que les ultras du Hajdukse battent contre Mamić, mais à Split, tout le monde est descendu dans les rues après la demi-finale ! L’équipe nationale, ce n’est pas une personne, c’est un peuple.Imagine, troisième du monde ! 1998, c’était sept ans après la déclaration d’indépendance. C’est une fierté, mais en même temps un poids à supporter. On peut dire qu’il y a eu ensuite de grosses attentes parce qu’on avait fait ave cette demi-finale. Maintenant, on a enfin battu ce résultat ! De 1998 à 2018, on n’avait pas réussi à passer la phase de poules.On reste humbles. Quand j’ai vu les titres de la presse anglaise avant la demi-finale, c’était dégueulasse ! Pourquoi ? Parce que toutes les grandes nations regardent les petites nations de haut. Sauf que ce ne sont pas les grands stades et tous les habitants qui jouent sur les terrains, ce sont les joueurs. Mais nous, on accepte ça.Lloris, il a prouvé que c’est un gardien complet. Il a encore fait des arrêts décisifs contre la Belgique. Il y avait quelques bons gardiens dans ce Mondial... Subašić nous a fait passer deux fois les tirs au but. Courtois, il a fait une Coupe du monde superbe. Le petit Mexicain, Ochoa, aussi. En fait, celui qui m’a surpris, c’est l’Anglais : Pickford. Déjà, les Anglais ramaient depuis des années pour trouver un bon gardien. Et en Premier League, les grands clubs ont tous des gardiens étrangers. Pickford n’a même pas 22 ans. L’Angleterre a finalement un gardien du niveau mondial. Le dernier grand gardien anglais, c’était Banks !