Runarsson, le grand blond en avant

Dijon a trouvé avec l’Islandais Runar Alex Runarsson (23 ans) le successeur de Baptiste Reynet, parti à Toulouse. Le gardien international (3 sélections), que le club bourguignon est allé chercher au FC Nordjaelland (Danemark), était suivi depuis plusieurs mois par les recruteurs du DFCO. Samedi à Montpellier, le fils de Runar Kristinsson, le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection islandaise (104 sélections) effectuera ses grands débuts en Ligue 1.

Quand papa valide

Le polyglotte

Il reverse 1 % de son salaire annuel à des associations

Par Alexis Billebault, à Dijon

Il a découvert Dijon le 18 juillet, trois jours après le titre des Bleus en Russie obtenu face à la Croatie (4-2). Pour lui, la Coupe du Monde, vécue sur le banc de touche islandais, s’était arrêtée beaucoup plus tôt, après une défaite face à ces mêmes Croates lors du dernier match du premier tour. Un peu de vacances avec madame, quelques valises à boucler, deux ou trois détails administratifs à régler et Runar Alex Runarsson s’est pointé à Dijon , évidemment surpris par la canicule et l’air suffocant de la capitale bourguignonne. «» Mais que l’insulaire se rassure. A Dijon , les hivers peuvent être très froids et le brouillard s’invite régulièrement dans le quotidien des habitants. Cela devrait lui rappeler Reykjavik, où il est né et a commencé à jouer, au KR, et Farum, au Danemark , où il a évolué de 2015 à juin dernier. «» , assure l’insulaire.La piste menant à ce grand blond longiligne d'1,86 m était explorée depuis l’automne dernier. Olivier Delcourt , le président dijonnais, qui venait de prolonger le contrat de Baptiste Reynet et de le revaloriser après l’échec de son transfert à Montpellier , avait assuré à son gardien que le bon de sortie serait toujours valable à l’été 2018. «» , résume Sébastien Larcier , le responsable de la cellule recrutement du DFCO Un déjeuner entre le joueur et son père Runar Kristinsson, ancien international islandais, permet d’approfondir les discussions. «(Lilleström, Lokeren, KR Reykjavik » , poursuit Larcier.Runarsson fils, lui, ne jure plus que par la Ligue 1. «» Le paternel, venu visiter les installations dijonnaises, repart de Bourgogne chargé de bonnes impressions qu’il s’empresse de livrer à son gardien de fils. Et quelques semaines avant de partir en stage avec sa sélection, le futur ex gardien de Nordjaelland est venu à son tour se faire une idée de ce qui l’attend. «» , intervient Laurent Weber L’Islandais, qui a joué son premier match le 21 juillet face à Sochaux (0-0) moins d’une semaine après son arrivée, est encore en phase de découverte, même si la communication n’est pas encore optimale avec le staff technique. Weber, avec son anglais de contrebande, s’appuie beaucoup sur Bobby Allain , le gardien numéro 2 et parfaitement bilingue, pour faire passer ses consignes. «» , poursuit Weber. Et accessoirement polyglotte : outre sa langue natale, Runarsson parle anglais, danois et espagnol, qu’il avait appris au Danemark afin de favoriser ses échanges avec Inaki Pavon, le coach des gardines ibérique de Nordjaelland.Olivier Dall’Oglio, vite séduit par les qualités du Nordique, a validé sans trop tarder la suggestion du duo Larcier-Weber. «» , évacue le coach du DFCO . Runarsson, remplaçant en équipe nationale et qui découvrira en théorie le Suédois Erik Hamren , le nouveau sélectionneur de l’ Islande le 7 septembre en Suisse à l’occasion de la première journée de la Ligue des Nations. «» Une façon polie de dire qu’il envisage de bousculer la hiérarchie des gardiens, alors qu’ Hannes Halldorsson (34 ans), le titulaire habituel, vient de quitter Randers Danemark ) pour Qarabag Azerbaïdjan ).Et lors de son passage au Danemark , Runarsson a été sensibilisé par l’initiative de l’Espagnol Juan Mata, qui a décidé de reverser 1% de son salaire annuel à des œuvres de charité, via le projet Commun Goal. «» L’Islandais a même prévu d’en toucher un mot à se nouveaux coéquipiers, à l’occasion…