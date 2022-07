Rui Vitória est le nouveau sélectionneur de l'Égypte

بطولات مدربنا الجديد روى فيتوريا 2? الدورى البرتغالى 2? كأس البرتغال 2? السوبر البرتغالى كأس الرابطة البرتغالى الدورى السعودى السوبر السعودى pic.twitter.com/0uepuVMSsU — EFA.eg (@EFA) July 11, 2022

CB

L'Égypte cherche son second souffle et mise sur le Portugais Rui Vitoría pour le lui prodiguer. Ehab Galal, successeur de Carlos Queiroz sur le banc des Pharaons, n'avait tenu que deux mois à la tête de la sélection avant d'être limogé après une défaite face à l'Éthiopie, en qualifications pour la CAN 2023. Pour la première fois de sa carrière, Rui Vitoría (52 ans), ancien technicien de Guimarães (2011-2015) et Benfica (2015-2019), va goûter au football international après une expérience brève et peu concluante au Spartak Moscou.La sélection nord-africaine, quant à elle, reste sur deux désillusions consécutives subies sous Queiroz. D'abord, l'Égypte a perdu la finale de la CAN aux tirs au but face au Sénégal en février, avant d'échouer à se qualifier pour le Mondial qatari le mois suivant, toujours face au Sénégal, toujours aux tirs au but.À la découverte de la théorie du Rui seulement.