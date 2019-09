(Rugby) Au sommaire du nouveau numéro de TAMPON

Le nouveau numéro de TAMPON, le hors-série rugby fait par les équipes de SO PRESS, est en kiosque dès le mercredi 11 septembre. Voici ce qu'on trouve à l'intérieur...

Huit ans avant de dire oui au professionnalisme, le rugby vit déjà une révolution avec sa première Coupe du monde. Le XV de France de Jacques Fouroux s’envole pour la Nouvelle-Zélande pour ce qui ressemble au début à une tournée améliorée, avant que la magie n’opère. Embarquez donc en classe éco!La nouvelle grande gueule du rugby français est un « vieux » de 25 ans, un garçon qui se serait éclaté au milieu des années 1990 quand ce sport se prenait moins au sérieux. Bonne nouvelle: le voilà qui passe à table.On l’avait un peu perdu de vue depuis des années avec sa tête de garagiste et son élégance folle. David Campese existe encore et il n’a pas changé. Entretien grande gueule.Cette fois encore, les All Blacks s’avancent comme les grands favoris de la compétition. Mais qui sont-ils réellement? Et quels sont leurs réseaux? On a enquêté.Aux États-Unis, que la France affronte en phase de poules, le rugby est majoritairement joué dans les universités cossues. Sauf à Memphis, où c’est dans les ghettos que ça se passe. On est allé faire un tour.Depuis qu’il est devenu sélectionneur du XV de France à l’âge où d’autres savourent leur retraite, Jacques Brunel semble encaisser toutes les critiques avec distance et une part de mystère. Mais qui est cet homme si secret? Éléments de réponses.Rencontre avec un prototype de ce nouveau rugby made in Argentina dont la fabrication a commencé il y a une décennie. Et qui commence à faire des dégâts.Le jeu au pied est-il de nouveau à la mode? – L’histoire du voyage initiatique au pays de Galles du président du comité d’organisation de la Coupe du monde au Japon – Le mondial des Bleus raconté à l’avance – et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses plus super les unes que les autres !