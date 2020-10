À Rennes, la faim justifie les moyens

Très actif sur le marché des transferts cet été, le Stade rennais est le club français qui a le plus dépensé sur ce mercato, devant le Paris Saint-Germain, avec environ 70 millions d'euros d'achat. Au moment de découvrir les joies de la Ligue des champions, le club breton s'est donné les moyens de ses ambitions.

1

Le record Doku

« Il a un potentiel incroyable, ce qu'il est capable de faire à cet âge-là... On compte sur lui dans l'immédiat, je pense qu'il est prêt. »

L'énigme Raphinha

« Aujourd'hui, on insiste sur l'état d'esprit des joueurs. On veut qu'ils soient concentrés sur le projet du Stade rennais. »

Les premières pierres du triumvirat

Par Clément Gavard, à Rennes

Tous propos recueillis par CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur le terrain comme en coulisses, le Stade rennais fait tout doucement son entrée dans une nouvelle dimension. Au lendemain d'une dernière journée de mercato agitée pour les Rouge et Noir, leaders de Ligue 1 pour encore au moins une dizaine de jours, le trio Nicolas Holveck, Florian Maurice et Julien Stéphan s'est présenté devant une petite vingtaine de journalistes, au Roazhon Park, afin de dresser un premier bilan d'un mercato jugépar l'entraîneur. Mais qui aura permis au SRFC de se donner les moyens de ses ambitions. La preuve par les chiffres : Rennes est le club français qui a le plus dépensé cet été sur le marché des transferts (un peu de plus de 70 millions d'euros), devant le Paris Saint-Germain (environ 60 millions d'euros d'achats). Rien que ça., a immédiatement tempéré le président Holveck, rappelant notamment le départ inattendu d'Édouard Mendy contre 25 millions d'euros à Chelsea.(la famille Pinault, N.D.L.R.)Un confort assumé par la direction rennaise, qui a piloté un mercato suffisamment sexy pour considérer le Stade rennais comme un nouveau candidat sérieux au podium du championnat de France. En attendant la découverte de la Ligue des champions.Entre deux grosses averses, Rennes a aussi présenté trois de ses quatre dernières recrues (Rugani, Dalbert et Gomis) aux médias. Un gardien à quinze millions d'euros et deux renforts défensifs (en prêt) venus tout droit de la Serie A. Mais le symbole de cette nouvelle attractivité rennaise, confirmée par les trois joueurs cités, n'était pas présent dans les coursives du Roazhon Park. Son nom, pourtant inconnu du grand public la semaine dernière, suffit déjà à donner quelques frissons aux supporters bretons : Jérémy Doku, attaquant belge de 18 ans, est devenu lundi la recrue la plus chère de l'histoire du Stade rennais en signant un contrat de cinq ans sur les bords de la Vilaine. Un transfert estimé à 26 millions d'euros (sans les bonus), qui devrait soulager Sévérino Lucas, désormais ancien détenteur de ce fameux record.Et surtout un choix mûrement réfléchi., a déroulé Florian Maurice, l'air satisfait, mais le visage fatigué.Un plaisir partagé par Julien Stéphan, bien décidé àà son groupe et conscient que le joueur allait devoirce transfert., a insisté le technicien breton.Seulement, un mercato n'est jamais parfait.Si le Stade rennais aura plutôt réussi à mener sa barque intelligemment ces trois derniers mois, en bouclant des recrues connaissant la Ligue 1 (Terrier, Aguerd, Guirassy) ainsi qu'en parvenant à conserver une majorité des cadres de l'effectif, contrairement à l'été dernier, il aura eu le droit à départ inattendu dernière minute. Celui de Raphinha, pourtant titulaire et buteur dimanche contre Reims, parti en vitesse à Leeds dans les dernières heures du mercato contre un chèque de 17 millions d'euros (plus six millions de bonus)., a indiqué Florian Maurice pour répondre à l'incompréhension générale.Un avis évidemment partagé par Holveck :Une façon de tourner la page et de mettre la poussière sous le tapis pour la direction des Rouge et Noir, qui a également assuré pouvoir faire une plus-value avec les bonus inclus dans le transfert du Brésilien, qui avait été acheté pour environ 23 millions d'euros un an plus tôt. Et qui devra trouver une solution pour M'Baye Niang - qui pourrait être prêté à Saint-Étienne comme joker - et Clément Grenier, deux joueurs aux salaires importants qui n'ont pas trouvé de point de chute. Les comptes attendront, il faut désormais se tourner vers la suite d'une saison aussi excitante qu'importante.En attendant de voir les résultats sportifs, en Ligue 1 comme en Ligue des champions, le triumvirat rennais a pu prendre ses marques ces six derniers mois. Comme à chaque conférence de presse cet été, le trio Holveck, Maurice, Stéphan est apparu serein, convaincant et surtout soudé au moment d'évoquer ces longues semaines de travail en commun., s'est réjoui Florian Maurice.De quoi retrouver un peu de calme en interne, en tout cas pour l'instant, après les tensions assumées entre Olivier Létang, l'ancien président rennais limogé en février, et l'entraîneur Julien Stéphan. Rennes s'est donné les moyens de rester en haut de l'affiche, il reste au coach rennais de trouver la bonne formule pour que cela se traduise sur le terrain., a déroulé le président Holveck, sans parler de podium ou d'ambitions démesurées.Qu'on se le dise, le Stade rennais n'a plus envie de faire rire.