Rudi Garcia : « On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes »

? @RudiGarcia « C’est une défaite frustrante. Contre ce genre d’équipe il faut se montrer efficace, on ne l’a pas été. On pensait avoir marqué avec le but de Karl, mais il a été étonnamment refusé. On ne va pas se cacher derrière ça, on aurait dû faire mieux » #OLFCM 0-1 pic.twitter.com/JubUgSneaE — Olympique lyonnais (@OL) January 17, 2021

Coup d'arrêt pour la bande à Garcia.Après seize matchs sans défaite, l'OL s'est incliné face à Metz à domicile en clôture de la vingtième journée de Ligue 1. Un coup d'arrêt pour l'entraîneur lyonnais qui ne cachait pas sa frustration au coup de sifflet final. Pour lui, son équipeRudi Garcia est également revenu sur le but de Karl Toko-Ekambi, refusé par Stéphanie Frappart en raison d’un hors-jeu d'Houssem Aouar.Désormais troisième à deux points du PSG et de Lille, cap sur Geoffroy-Guichard et derby en vue pour les Gones.