Rudi Garcia : impuissance 5

Prolongé fin octobre, Rudi Garcia vit depuis lors sa période la plus compliquée sur le banc de l'OM. L'homme qui avait mené les Marseillais en finale de la Ligue Europa n'y arrive plus. Éliminé sans gloire de la C3 et de la Coupe de la Ligue, Marseille ne doit son salut en championnat qu'aux deux matchs reportés à cause des gilets jaunes. Les supporters n'en peuvent plus, il se dit que les dirigeants commenceraient à douter, et même les joueurs semblent beaucoup moins concernés. Voilà cinq points de crispation qui expliquent la « crise Garcia » , celle d'un homme qui, malgré la déroute, continue de se bercer d'illusions. Attention à l'atterrissage.