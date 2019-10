Rudi Garcia favori pour succéder à Sylvinho ?

246

AAF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

From José Mourinho to Laurent Blanc to Rudi Garcia,Toujours à la recherche de son nouvel entraîneur, l'Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas navigue à vue dans les eaux troubles des négociations. Alors que Laurent Blanc était l'ultrafavori des sondages il y a encore quelques jours,nous apprend ce lundi matin que les exigences de l'ancien sélectionneur des Bleus, notamment dans la composition de son staff, auraient repositionné un Rudi Garcia beaucoup plus conciliant dans la course au poste.Option par défaut sur le marché des entraîneurs libres, français et qui connaissent la Ligue 1, Garcia risque de devenir un choix évident si les dirigeants lyonnais échouent à signer Laurent Blanc à leurs conditions, c'est-à-dire qu'il s'intègre au staff actuel sans trop le bouleverser.Au moins, ça aurait toujours plus de gueule que Jocelyn Gourvennec. Quoique ?