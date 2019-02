Rouge, rouge, rouge

Et si l’anniversaire de Neymar n’était pas qu’un événement tapageur organisé dans les quartiers chics de Paris ? Blessé, le Brésilien n’aura pas l’occasion d’affronter les Red Devils et leur maillot diabolique mardi prochain en 8e de finale aller de Ligue des champions. Mais sa fameuse Nuit Rouge avait des airs de message subliminal adressé à ses coéquipiers. Quatre jours après la teuf et autant avant le match, il est temps d’analyser le concept et d'annoncer la couleur. Sans surprise, elle est rouge.

Lutter pour la suprématie du terrain

Pour ne pas finir dans le rouge

Par Julien Duez

Propos recueillis par JD, sauf ceux de Michou, tirés du Parisien et d’Artisitk Rezo.

Tout bon Parisien le sait : dans la capitale, la fête rime avec le bleu. En tout cas, si l’on a juré allégeance à Michou, le roi de la nuit dans la Ville Lumière. Depuis cette fameuse «[il][t]» , l’homme qui avoue avoir une «» a fait de la couleur du ciel dégagé le symbole de la joie de vivre et des teufs réussies. Sauf que le lundi 4 février 2019, au Pavillon Gabriel Neymar Junior décide de s’affranchir de cette règle non-écrite. Pour son 27anniversaire, la nuit sera rouge, couleur de la gauche par excellence, dans un cadre qui tranche pourtant radicalement avec l’ambiance de la Fête de l’Huma. Peut-on parler - pour reprendre une expression à la mode - d’appropriation culturelle ? «» , tonne Ian Brossat, porte-parole du Parti Communiste Français, dont il sera tête de liste aux prochaines élections européennes. «» , reprend-il en riant.Les invités, eux, ont joué le jeu et sorti leur plus belle pièce écarlate, cramoisie, vermillon, carmin ou encore rubiconde. Un petit pull pour ces messieurs, quand d’aucuns, à l’image de l’homme de la soirée lui-même, n’hésitent carrément pas à sortir le costard complet. Pour ces dames, une robe fait souvent l’affaire, bien que certaines choisissent en complément le détail qui tue : une paire de souliers griffée d’une semelle rouge reconnaissable entre mille. Une manière de suggérer aux joueurs du PSG d’écraser Manchester United mardi prochain en huitième de finale de Ligue des champions ? «» , nous répond-on du côté de la marque en question. Problème, l’homme «» Pour avoir la vraie réponse, c’est raté. Mais qu’importe, nombreux sont celles et ceux qui ont leur mot à dire sur la couleur rouge. Et permettent de mettre en évidence que le thème de l’anniversaire de Neymar n’avait rien d’un hasard.Ce déplacement à Old Trafford n’aura en effet rien d’une promenade de santé pour le PSG. Au contraire, les hommes de Thomas Tuchel doivent s’attendre à undes grands soirs, chauffé à blanc et avec desbouillonnants en face. Et quoi de mieux pour motiver les partenaires de Neymar à porter l’estocade que de les chauffer à blanc avec du rouge à gogo. Pourtant, à en croire Laurent Deloye, président du collectif Corrida France, la méthode du Brésilien s’appuie sur un vieux cliché on ne peut plus invalidé : «» , explique-t-il, avant d’ajouter qu’au-delà de la connotation entre ladite couleur et le combat, le choix de la teinte en question relève avant tout d’un aspect pratique : «» .En revanche, l’amalgame entre le taureau et les joueurs du PSG voulu par Neymar n’est pas complètement dénué de sens. «» , reprend Laurent Deloye. «» Difficile de faire plus clair ! Quant à la fameuse muleta, elle s’utilise en dans le dernier tiers du combat, celui où l’homme et l’animal sont au plus près l’un de l’autre. «» , conclut-il. En revanche, il y a un autre Matador qui pourrait se satisfaire d’une telle situation : Edinson Cavani . Contrairement à Dani Alves et Marquinhos , l’Uruguayen n’est pas né sous le signe du Taureau, mais il aura pour mission de mettre à mort le seul matador à ne pas être vêtu de rouge le soir S : David De Gea L’autre difficulté qui se dressera dans l’arène, c’est le public qui, contrairement aux statistiques, n’aura d’yeux que pour les tuniques mancuniennes. «» , glisse Ian Brossat. «. » Les Parisiens sont donc prévenus : comme en politique française, les bleus débarquent avec l’ascendant sur les rouges, la pression repose donc sur leurs épaules.Et pour mener les troupes au pas, il faut un chef, capable de canaliser les forces en présence. Surtout dans un match entre deux clubs richissimes, où le risque est grand de finir... dans le rouge. «» , explique Céline, conseillère financier à la Banque postale pendant dix-sept ans. «» , tempête-t-elle. Une situation qu’elle juge d’ailleurs «» dans le cas d’un footballeur professionnel au plus haut niveau. «D’où la nécessité d’avoir le conseil (financier) adéquat afin d’être aiguillé sur les bons rails. «, analyse Céline.» Le signal est donc clair pour Thomas Tuchel , dont le rôle sera essentiel une fois de plus. Cette fois-ci, pas question d’être envoyé en tribune comme face à Villefranche en Coupe de France, il y aura 90 minutes à gérer de façon optimale pour ne pas se laisser submerger par ce match au sommet. En tout cas, le message envoyé par Neymar lors de son anniversaire prend désormais tout son sens. Reste pour ses coéquipiers de lui montrer qu’il est bien passé, mardi prochain sur la pelouse d’Old Trafford.