Rose Lavelle quitte Manchester City pour OL Reign

OL Reign is excited to welcome Rose Lavelle to the club. Read more: https://t.co/SoA3yXy4r7 pic.twitter.com/4U2ZbvvDyU — OL Reign (@OLReign) May 17, 2021

Une championne du monde de plus pour l'OL Reign !La franchise américaine de l'Olympique lyonnais a officiellement annoncé l'arrivée de Rose Lavelle, championne du monde 2019 avec les États-Unis. Nouvelle recrue de marque pour la franchise basée à Tacoma, dans l'État de Washington, après les signatures des Lyonnaises Dzsenifer Marozsan, Sarah Bouhaddi et Eugénie Le Sommer Celle qui s'est illustrée en inscrivant le deuxième but de la finale du dernier Mondial à Lyon, face aux Pays-Bas (2-0), rejoindra les rangs d'OL Reign à partir du 26 mai. La milieu de terrain sort d'une saison réussie avec Manchester City, avec une deuxième place en championnat derrière Chelsea.Un retour au pays plus qu'ambitieux.