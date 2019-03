Rooney voit triple avec DC United

1

First hat trick in MLS: ✅@WayneRooney was on another level. pic.twitter.com/7BgldTB7lM — Major League Soccer (@MLS) 17 mars 2019

Rooney impose sa loi.Dans la nuit de samedi à dimanche, DC United affrontait le Real Salt Lake pour le compte de la 3journée de MLS. Et Wayne Rooney n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires du soir. Le joueur de DC United a inscrit un triplé et délivré une passe décisive dans la victoire de son équipe (5-0).Son premier triplé en MLS depuis son arrivée en juillet 2018. Le meilleur buteur des Three Lions (53 buts) ne semble pas être venu en touriste aux Etats-Unis Il est évidemment le