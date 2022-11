Ronnie Radford, légende du football anglais, est décédé à l'âge de 79 ans

Ronnie Radford, scorer of one of the most iconic goals in FA Cup history, has died at the age of 79.Radford’s strike helped non-league Hereford United upset top-flight Newcastle United in the third round in 1972.pic.twitter.com/LbG1cEnUTL — Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) November 2, 2022

NEWS | We are devasted to hear that Hereford United Legend, Ronnie Radford, has passed away.Wish to extend our deepest condolences to the family and friends at this very sad time.#COYW | #RonnieRadford — HerefordFC (@HerefordFC) November 2, 2022

BG

Pas de panique, ce n'est pas Ronnie le Brésilien.Ronnie Radford, connu pour son boulet de canon marqué en 1972 contre Newcastle, est décédé ce mercredi après-midi à l'âge de 79 ans. L'ancienanglais a été le héros du match jugé comme le plus beau match de toute l'histoire de la FA Cup. Hereford, évoluant alors dans la Southern Football League (5e division anglaise), n'était pas censé faire long feu face à l'équipe de Premier League, Newcastle United. Pourtant, à la 85e minute, alors que son équipe était menée d'un but à zéro, l'ancien numéro 11 desavait inscrit un magnifique but, relançant son équipe. Dans le temps additionnel, son équipe était parvenue à inscrire un second but et à tenir le score jusqu'au coup de sifflet final d'un match devenu historique dans l'histoire du football anglais.Son ancien club d'Hereford lui a rendu hommage :