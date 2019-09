Ronaldo replace le Portugal, l'Angleterre régale

Porté par un CR7 encore une fois en état de grâce, le Portugal a corrigé la Lituanie (1-5) et s'est s'est relancé dans la course à la qualification, toujours à la portée de la Serbie, victorieuse au Luxembourg (1-3). Dans le groupe A, l'Angleterre et le Kosovo ont fait le show (5-3), les seconds cédant leur deuxième place à la Tchéquie, qui a ramené un succès précieux du Monténégro (0-3). Enfin, dans le groupe H, celui de la France, l'Albanie a fait perdre du terrain à l'Islande (4-2). Ce qui profite aux Bleus, co-leaders avec la Turquie, qui s'est baladée en Moldavie (0-4).

Et la bonne affaire de la soirée est pour... la France et la Turquie

Dans l'autre match du groupe des Bleus, la Turquie mène 2-0 grâce notamment à ce but splendide de Tosun !Le live : https://t.co/Na72c2uhhy#MOLTUR pic.twitter.com/1kamIZoRjm — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 10, 2019

L'homme du jour : Cristiano Ronaldo, comme d'hab'

Vous avez raté

Le but de la soirée : Ernestas Šetkus

La boulette du gardien lituanien qui redonne l'avantage au Portugal ! ➡️ Match à suivre en direct : https://t.co/JfUZuoDkf3#LITPOR 1-2 pic.twitter.com/eH2Gv5nCc3 — la chaîne L'Équipe (@lachainelequipe) September 10, 2019

Le chiffre : 92

La boulette de la soirée : Michael Keane

Surprise générale dans les rangs anglais avec cette ouverture du score du Kosovo dès la 2e minute !#ANGKOSLe live : https://t.co/BvZBrp4roB pic.twitter.com/lPxcauW1DO — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 10, 2019

Tous les résultats de la soirée :

C'est une défaite qui pourrait coûter cher aux Islandais. À égalité avec la France et la Turquie au coup d'envoi, lesse sont pris les pieds dans le tapis en Albanie (4-2) et laissent donc la concurrence s'échapper en tête. Car tandis que les Bleus faisaient le taf contre Andorre, la Turquie n'a pas fait de détails en Moldavie, corrigée (0-4) avec notamment deux buts - dont un très joli - de Tosun, un coup franc de Türüc et un Yazici buteur. On dit merci qui ? Merci l'Albanie !Un péno transformé sans trembler, une frappe qui pousse Šetkus à l'erreur, une reprise de renard à bout portant et un plat du pied clinique pour clore le bal : quand Ronaldo va, tout va pour le Portugal. Et CR7, auteur de trois buts et demi, allait très bien, ce soir. Résultat, le Portugal a fait le plein de confiance en Lituanie (1-5), et reprend la deuxième place du groupe B.Une ouverture du score surprise kosovare pour mettre un peu de suspense, une nouvelle déferlante de buts anglais en guise de réponse en première période, et deux nouveaux pions kosovars pour maintenir les spectateurs éveillés après l'entracte. Pas de doute, le public du St Mary's Stadium en a eu pour son argent, ce soir. Et à l'arrivée, ça fait cinq buts et surtout trois points de plus dans l'escarcelle des, qui poursuivent leur sans-faute (quatre victoires, dix-neuf buts inscrits) et ont déjà un pied à l'Euro.Posséder un gardien en état de grâce figure en bonne position, si ce n'est tout en haut, de la liste des ingrédients à réunir pour signer un exploit face à une grande nation du football. Cet exploit, la Lituanie y a cru jusqu'à l'heure de jeu, et cette frappe taupée a priori sans danger pour Ernestas Šetkus. Sauf que l'habituel portier de l'Hapoël Beer-Sheva (Israël), pas aidé il faut dire par la pelouse moisie du LFF Stadium de Vilnius, a relâché le cuir, qui lui est retombé sur la tronche avant de finir dans le but. Voilà comment le Portugal, dans l'obligation de s'imposer, s'est sorti du bourbier lituanien ce soir. Ronaldo s'est occupé du reste.Comme le nombre de pions inscrits sous le maillot du Portugal par Cristiano Ronaldo. Auteur ce soir d'un doublé à Vilnius, le quintuple Ballon d’or n'est plus qu'à 17 longueurs de recordman en la matière, l'Iranien Ali Daei (109 buts). Une broutille, pour un homme de la trempe de CR7. Surtout si les gardiens adverses lui font des cadeaux.Une remise en retrait de Ross Barkley mal assurée, et une passe à l'emporte-pièce, plein axe, sous la pression kosovare. Manque de bol pour Michael Keane, Muriqi avait bien senti le coup, et a mis Berisha sur orbite pour l'ouverture du score. Celle-là, personne ne l'avait vue venir au St Mary's Stadium de Southampton, douché dès la 34seconde de jeu par Valon Berisha. Surtout pas Gareth Southgate, encore occupé à déconner avec le quatrième arbitre. Bon, il n'aura fallu que sept minutes au sélectionneur anglais pour retrouver son sourire. Le temps pour Raheem Sterling de placer un coup de boule sur corner pour égaliser, et ainsi mettre lessur la voie de leur quatrième succès en autant de parties.