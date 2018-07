Portugal et Maroc vont s'affronter en début d'après-midi. Un choc qui s'annonce fortement déséquilibré, ne serait-ce que par la présence de Cristiano Ronaldo, atteint par la grâce. Ce dernier aura peut-être néanmoins un petit pincement au cœur s'il doit porter l'estocade à ses adversaires du jour. Car l'attaquant du Real Madrid entretient une relation quasi passionnelle avec le royaume chérifien.

Amour réciproque

Le charme lusitanien

Par Nicolas Kssis-Martov

Ce fut un des posts de l'avant-Coupe du monde, qui a largement tourné sur les réseau sociaux : la maman de Christiano Ronaldo , Maria Dolores Dos Santos Aveiro, en villégiature à Marrakech. En bonne touriste qui se respecte, cette Portugaise de 63 ans a posé devant un copieux couscous du vendredi soir. Un instant culinaire immortalisé sur Instagram. «, explique Yassine Majdi, journaliste pour le magazineNotons-le tout de suite : Ronaldo se révèle aussi (et peut-être même d'abord) être un homme d'affaires, le fisc en sait quelque chose. La fréquence de ses déplacements au Maroc l'année dernière se justifiait par bien d'autres raisons que son seul penchant pour cette destination très prisée, à une heure et demie de la capitale espagnole, devenue un des principaux points de chute touristiques du Maghreb. Notamment auprès des stars. Ainsi, après l'inauguration du « Pestana CR7 » , sa chaîne hôtelière, à Casablanca, le footballeur développe deux projets pour l'an prochain dans la ville rouge. En particulier un « Pestana Marrakech Medina » afin de cibler une clientèle de luxe.Mais soyons honnêtes : l'affection dupour les douceurs de la place Jemaa el-Fna ne se limite pas à un pur intérêt commercial. D'ailleurs, l'intensité des visites d'après-match en jet privé avait fini par agacer au Real, Florentino Pérez s'étant ému en interne que les «» . Le président se serait également inquiété des rumeurs tendancieuses autour de l'amitié « trouble » de son joueur avec le kick-boxer Badr Hari, ce dernier étant surtout connu du monde du football pour sa relation avec Estelle Cruijff (nièce de). De fait, le combattant poing-pied représente bel et bien le pont qui relie Madère à Marrakech.Un cercle vertueux et une passion mutuelle qui fondent, selon l'écrivain marocain Abdellah Taïa, auteur de l'ouvrage, cette belle histoire entre son pays et l'avant-centre portugais. «En réalité, tout et n'importe quoi se mélangent pour le rendre sympathique. Comme ses prises de position sur la Palestine , quand il invita par exemple le petit Ahmed Dawabcheh (enfant de cinq ans et unique rescapé de l'incendie de sa maison familiale par des extrémistes israéliens à Douma, près de Naplouse). Ou encore cette légende apocryphe qui le convertit régulièrement à l'islam, que ce soit pour les beaux yeux d'Irina Shayk ou autres pulsions spirituelles (une certaine Chaylaa Sabt, miss Bahreïn 2010, était prête a l'épouser s'il effectuait sa chahada).Abdellah Taïa croit surtout que le profil de CR7 était fait pour séduire les Marocains : «best time of my lifeToutefois, Ronaldo ne partait pas de nulle part avant d'entamer cette Coupe du monde. Désormais, le cœur de Rabbat ou de Casa ne bat en effet qu'au rythme du championnat espagnol. Pas la peine d'essayer de mettre un match de Ligue 1, Neymar ou pas, dans un bar d'Essaouira. «, complète Yassine Majdi.Clásico» Et le Mondial n'y changera rien. «, conclut Abdellah Taïa, Ronaldo ne va donc pas se gêner.