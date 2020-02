Ronaldo désillusionne Milan

Plus flamboyant et audacieux offensivement, l'AC Milan s'est procuré un paquet d'occasions, ce jeudi soir, face à la Juve, avant d'ouvrir logiquement la marque par Rebić. Puis de craquer, à deux minutes de la fin du temps additionnel. La faute à une main de Calabria, provoquée par Cristiano Ronaldo, évidemment. Rendez-vous le 4 mars à Turin pour le retour.

Patates sauce lombarde

Hip, hip, hip, Rebić

Donnarumma - Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernandez - Kessié, Bennacer - Castillejo, Çalhanoğlu, Rebić (Laxalt, 74e) - Ibrahimović.Entraîneur : Pioli.



Buffon - De Sciglio (Higuaín, 69e), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Ramsey (Bentancur, 62e), Pjanić, Matuidi (Rabiot, 73e) - Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Sarri.

Qu'il doit être frustrant, de nos jours, de supporter Milan. Même quand lesemble maîtriser son sujet comme ce jeudi, il paraît inévitablement condamné à piteusement rater sa conclusion. Bien dans leurs pompes lors de cette demi-finale aller de coupe d'Italie, les Lombards ont fini par craquer en fin de match. La faute en partie à Theo Hernandez, expulsé pour un second jaune stupide (71), et à Davide Calabria, coupable d'une faute de main à la suite d'un retourné de Cristiano Ronaldo dans la surface. Un cadeau en forme de penalty, que le Portugais a déballé sans forcer, pour permettre à la Vieille Dame de dégoûter une fois encore San Siro.Aux fraises en championnat, Milan veut visiblement garder la pêche en, en atteste le début de match survitaminé des. Theo Hernandez, une fois de plus costaud sur son coté gauche, s'est manifestement avalé une boîte d'épinards avant le match, quand Kessié, Rebić puis Calabria balancent successivement trois patates dans la niche d'un Buffon vigilant. Triste comme une pomme pourrie en début de rencontre, la Juve retrouve néanmoins des couleurs après le premier quart d'heure dans le sillage de Dybala, qui sème quelques dribbles et jolies passes, qui font grimacer la défense lombarde. À défaut d’être brillante, la Vieille Dame prend enfin racine et Cuadrado, d'un lointain tir croisé, inquiète Donnarumma, qui se couche impeccablement pour sortir la tentative du Colombien. Finalement, la première période se conclut même sur une note acide comme un jus de citrouille pour le, alors qu'Ibrahimović, sanctionné d'un carton jaune, se voit par la même occasion suspendu en vue de la confrontation retour à Turin.Bonne nouvelle pour Milan, la macédoinesemble toujours mal assaisonnée après la pause. Pjanić végète au milieu, Ramsey poireaute derrière ses attaquants et l'entrejeu turinois continue de ressembler à une salade mal composée. Beaucoup plus tranchant et vertical, Milan mise alors sur son duo Ibrahimović-Rebić, très en jambes ce jeudi soir. Si bien qu'à l'heure de jeu, le Croate trompe enfin Buffon, en reprenant du droit un centre travaillé de Castillejo.Malheureusement pour Milan, Hernandez a du mal à contenir son enthousiasme et se voit sanctionné d'un second jaune synonyme de rouge, après avoir envoyé valdinguer Dybala. Alors, c'est grave, docteur ? On serait un temps tenté de croire que non : malgré les entrées d'Higuaín, Rabiot et Bentancur, la Juve a en effet toujours des airs de grosse machine au point mort, comme privée de courant. Sauf que la Vieille Dame a dans ses rangs un mec qui porte comme personne le chignon. Un type nommé Cristiano Ronaldo, qui invente un retourné acrobatique à la 89minute, que Calabria effleure de la main dans la surface. Penalty, évidemment transformé par le Portugais. Éminemment frustrant pour Milan, qui n'aura pas d'avantage comptable au match retour et voit se prolonger une interminable série : voilà 35 ans que len'a plus battu la Juventus, en Coupe d'Italie.