Ronaldo cartonne la Suisse et propulse le Portugal en finale

Globalement dominatrice dans le jeu, la Suisse a néanmoins laissé quelques espaces à Cristiano Ronaldo. Quelques espaces de trop, qui ont suffi au Portugais pour planter un triplé monumental et envoyer les siens en finale de la Ligue des nations.



Salut les musclés

Rien ne VAR plus

Portugal (4-4-2) : Rui Patrício - Guerreiro, Dias, Pepe (Fonte, 63e), Semedo - Fernandes, Neves, Carvalho, Bernardo Silva - João Felix (Guedes, 70e), Ronaldo. Entraîneur : Fernando Santos.



Suisse (4-4-1-1) : Sommer - Rodríguez, Akanji, Schar, Mbabu - Zuber (Steffen, 81e) , Zakaria (Fernandes, 71e), Xhaka, Freuler - Shaqiri - Seferović. Entraîneur : Vladimir Petković.

C'est une histoire qui n'a pas de fin. La Suisse avait du jus, des idées et même un Shaqiri des grands soirs à faire valoir. Mais le Portugal, en difficulté ce mercredi, avait Cristiano Ronaldo. Certains soirs, le Portugais suffit à lui tout seul pour écrire le scénario d'un match. Certains soirs comme ce mercredi, où l'attaquant de laa planté trois balles dans le buffet des Helvètes et ainsi envoyé le Portugal tout droit vers la finale de la Ligue des nations.Histoire de montrer aux sceptiques que, décidément, la Ligue des nations, ce n'est pas pour rigoler, la Suisse attaque le match à fond la caisse. Dès la 3minute, un une-deux Seferović-Shaqiri dans la surface oblige Rui Patrício à sortir une frappe à bout portant du second. Hyper impliquée et très au point offensivement, la Nati asphyxie le Portugal, qui laisse des boulevards dans l'entrejeu, et doit abandonner le cuir à des Helvètes qui gonflent les biceps en ce début de match. À ce petit jeu-là, c'est encore Shaqiri, un type qui aime manifestement beaucoup la muscu', qui s'en sort le mieux. Intenable dans son rôle de neuf et demi, leest partout et surtout dans tous les bons coups, puisque c'est à nouveau lui qui envoie un merveilleux centre bombé pour Seferović, qui se loupe en effleurant seulement la balle du cuir chevelu.Belle démonstration de force, mais la Suisse va vite se heurter à un obstacle du genre inamovible. Un typé surnommé CR7, qui tient à rappeler que le plus costaud sur la pelouse, c'est encore lui. Après avoir obtenu un coup franc tout seul comme un grand, lese fait justice lui-même, en envoyant une cacahuète qui laisse Sommer médusé sur sa ligne. Cruel pour la Nati, qui a ensuite la malchance de voir Seferović, bien servi par un centre de Mbabu dans les seize mètres, toucher la transversale.Pourtant, les hommes de Petković gardent la pêche. Surtout Shaqiri, dont la patte gauche envoie une passe longue pour Seferović, qui plonge dans la surface, après un léger contact avec Semedo. L'arbitre laisse filer, le Portugal fonce en contre et c'est au tour de Bernardo Silva de se faire découper par Schar dans les seize mètres. Ce qui vaut à lad'obtenir un penalty. Sauf que non. La VAR fait son cinéma, l'arbitre cogite devant son écran et accorde finalement un penalty pour... la Suisse, qui vient sanctionner une faute sur Seferović au départ de l'action.Dingue, mais Ricardo Rodríguez, lui, ne perd pas la boule et transforme la sentence dans la foulée. La suite sera un poil plus sage, même si c'est encore la Suisse, sur attaques placées, qui se montre épisodiquement la plus dangereuse. Sauf que les Helvètes ne plantent plus et que Cristiano Ronaldo a toujours du jus dans les gambettes. Servi en retrait par Bernardo Silva, le quintuple Ballon d’or allume Sommer à l'entrée de la surface. Avant de croquer son triplé, d'un enchaînement passement de jambes-frappe enroulée du plus bel effet. Enthousiasmante, la Nati s'est pourtant fait gober par un monstre. Un monstre nommé Ronaldo, qui envoie le Portugal en finale de la première Ligue des nations de l'histoire.