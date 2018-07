Ronaldo au soutien de la Seleção

#BRA : Ronaldo est venu voir les joueurs de la Seleção en Russie#beINRUSSIE pic.twitter.com/G1M9tz5uaM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 juin 2018

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand on est double champion du monde (1994 et 2002, et finaliste en 1998), on a sûrement quelques secrets à partager.Consultant pour la télévision brésilienne le temps du Mondial, Ronaldo est actuellement en Russie pour suivre ses compatriotes durant la compétition. Accompagné du chanteur Gilberto Gil, l'ancienne star de l'Inter et du Real Madrid a fait un saut à l'hôtel de ses compatriotes pour les saluer et les soutenir avant leur entrée en lice face à la Suisse ce dimanche à 20h, comme le rapporte beIN Sports.Un soutien de poids.