Ronaldo absent de la tournée estivale de MU, toujours pour raisons familiales

#MUTOUR22 SQUAD Erik has named a -man squad to travel to Thailand and Australia this pre-season... #MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2022

Tuto rab vacances.Manchester United lève le voile sur les absences à répétition de Cristiano Ronaldo. Alors qu'Erik ten Hag a dévoilé ce vendredi la liste des 31 joueurs qui partiront en tournée en Thaïlande et en Australie, le buteur portugais n'en fait pas partie. Le club mancunien justifie l'absence de CR7 - comme depuis le début de semaine - par un problème familial à régler et par conséquent, des vacances rallongées.Au cœur de nombreuses rumeurs de transfert, Ronaldo ne sera donc pas de la partie à Bangkok, où lesaffronteront Liverpool, le 12 juillet. Avant d'attaquer son championnat face à Brighton, Manchester United affrontera également Melbourne, Crystal Palace, Aston Villa, l'Atlético de Madrid et le Rayo Vallecano.Chelsea part en tournée en Amérique, au cas où.