Ronaldinho sera jugé le 24 août

JS

Vaut mieux garder le sourire.Détenu depuis cinq mois au Paraguay dans un hôtel de luxe pour usage de faux papiers, Ronaldinho et son frère seront jugés le 24 août. C'est ce qu'a confirmé le juge de l'affaire, Gustavo Amarilla, dans des propos relayé par le, non sans rappeler que les deux hommes «Toujours selon le journal espagnol, le ministère public a demandé le paiement par Ronaldinho et son frère Roberto d'une amende de 90 000 et de 110 000 dollars pour «» . L'ancienne star et son frère pourraient cependant être autorisés à rentrer au Brésil, à condition de se présenter devant un juge tous les trois mois pendant un an pour l'un et deux ans pour l'autre. Enfin, Roberto est lui condamné à deux ans de prison avec sursis, le parquet estimant qu'il était au courant de la fraude commise.A la base, il venait juste présenter un livre l'ami Ronnie.