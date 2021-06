Ronald Koeman confirmé sur le banc du Barça

@JoanLaportaFCB: ❝ Ronald Koeman will continue to be the Barça manager next season ❞ pic.twitter.com/nLo2bvCGMo — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2021

Le, saison 2.Le pauvre Ronald Koeman était un peu dans l'attente depuis quelques semaines quant à son futur. C'est désormais officiel : il est maintenu dans ses fonctions et entraînera encore le FC Barcelone en 2021-2022. Une décision priseselon Joan Laporta. Les médias espagnols avaient eu vent de plusieurs réunions entre les deux, et il semblait de plus en plus probable que le président élu en cours de saison veuille ramener son propre coach.Faute de mieux, ou alors convaincu par le Batave, Joan Laporta se range derrière son entraîneur., a-t-il déclaré devant la presse.. Cette décision ouvre grand la porte du vestiaireà deux autres Néerlandais, Gini Wijnaldum et Memphis Depay