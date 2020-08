Ron-Robert Zieler prêté à Cologne

1

Zieler de reprendre du service.Indésirable dans les cages d’Hanovre, Ron-Robert Zieler est prêté pour un an au FC Cologne et fait un come-back tonitruant (non) dans sa ville natale. Le champion du monde 2014 est nommé doublure de Timo Horn, qu’il devra par ailleurs conseiller et aider lors de l’exercice 2020-2021. Le moins que l'on puisse dire, c'est que passer de la pelouse au banc n'a pas l'air de le déranger.» confie-t-il à. Depuis son départ d'Hanovre en 2016, Zieler peine à retrouver son réel niveau de jeu et à 31 balais, le portier est clairement sur le déclin.Lareçoit un joli lot au poste de doublure, le fameux lot de Cologne.