Roméo Elvis : « 2005 ? J'étais dégoûté d'avoir raté ce truc »

Propos recueillis par Maxime Brigand

Le premier album solo de Roméo Elvis, Chocolat, est sorti le 12 avril 2019.

Pour moi, ça a commencé assez brutalement. La première fois que j'ai entendu parler de ce club, c'était par rapport au drame du Heysel. On était en 2005 et la même année, Liverpool arrive en finale de la Ligue des champions. Honnêtement, à l'époque, je ne regardais que vite fait le foot. J'étais encore gosse, je jouais un peu en club mais c'est tout. Puis, il y a eu ce match contre le Milan. C'est la mi-temps, Liverpool est mené 3-0 et mon père (le chanteur Marka,) m'envoie me coucher. Il me dit que de toute façon, le match est terminé, que je vais rien rater. Moi, j'ai un peu la haine sur le coup et au réveil, il me regarde avec leet me dit : «» L'enfoiré () ! Sur le coup, ça m'a choqué et j'étais dégoûté d'avoir raté ce truc de dingue. Résultat, je me suis pris d'affection pour ce club un peu mystique.Ce qui me plaît avec Liverpool, c'est le côté "on va rien lâcher". Le club peut appartenir à un milliardaire, il garde une âme et une belle âme. Cette âme, c'est des joueurs qui se déchirent pour le maillot, un jeu classe, une forme d'humilité que tu ressens partout... Et dans le foot, c'est quand même quelque chose de rare. Quand je vois Manchester City, au-delà du foot, je ne ressens rien. Rien du tout même.Bien sûr, c'est la première chose. Et quand j'étais gamin, c'était déjà ça : je m'imaginais dans un trip footballeur, où je dribblais Wayne Rooney, où je marquais... C'était un peu bizarre () surtout que j'étais pas hyper bon quoi. Mais je suis issu de cette culture, mon père est à fond dans le foot et au final, j'ai joué au même poste que lui : latéral gauche.Forcément, j'ai rapidement été Steven Gerrard à fond. J'ai vite chopé un maillot. J'en ai même acheté un à Istanbul, un faux maillot tout pété... Tu voyais rapidement que c'était un faux. Aujourd'hui, j'ai une petite collection et comme j'ai des potes qui travaillent dans la fripe, je récupère des belles pièces.Oui, mais au-delà de l'ambiance, du truc énergétique qui s'en dégage, ce qui m'a le plus choqué la première fois, c'est le côté impeccable des choses. T'as bien regardé la pelouse ? Le gazon est incroyable ! Puis, derrière, tu te rends compte qu'il y a tellement de monde pour faire tourner le club... C'est assez fou. En Angleterre, le foot, tu te rends rapidement compte que c'est quelque chose de sacré. J'étais au Liverpool-PSG en début de saison, Thomas Meunier m'avait eu des places, j'ai vraiment kiffé.Carrément ! Grâce à lui, j'ai été quelques fois au Parc grâce à lui. On discute souvent, il est artiste au fond et c'est pas impossible qu'on monte des projets ensemble à l'avenir.Je sais qu'il y a un lien assez fort entre les artistes et ce club, la ville est liée à la musique mais moi, je viens de Belgique. Déjà, je trouve ça un peu chelou d'aimer un club qui n'est pas de ta ville, et en plus, pas de ton pays. Je préfère m'en tenir là, pas en faire trop. Après, mon vrai club de coeur, c'est le RWDM, le club de Molenbeek. Mon père n'a que cette équipe dans le coeur. Aujourd'hui, le club est en quatrième division, c'est un peu galère et je n'arrive pas à voir les matches donc je suis de loin. J'aimerais faire plus de bruits pour le RWDM mais certains supporters modernes du club sont proches de la base extrémiste donc forcément, ça me fait aussi un peu honte de voir ça.Au départ, j'ai essayé d'y aller mais finalement, c'est un peu mes seuls jours de pause donc je vais regarder ça au calme, avec des potes. Bon, la plupart sont pour le Barça donc ils vont être contre Liverpool en finale et vont supporter Tottenham.Objectivement, je sais que pour Tottenham, c'est une chance presque unique de gagner la Ligue des champions. Ces mecs ont prouvé, comme nous, qu'ils étaient capables de tout faire. Après, j'ai confiance en mon Liverpool parce que celui-ci est bien excitant, bien flamboyant... J'ai un gros coup de coeur pour Robertson, j'adore aussi Van Dijk et Mané. Il sait être décisif pour un match comme ça. J'ai hâte.