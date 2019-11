Romelu Lukaku encore victime de racisme

Lukaku seems like a complete different man in Serie A..scored his 250th goal pic.twitter.com/DgkhqKBBzT — Albert (@theboyalbert_) November 27, 2019

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Je vous demande de vous arrêter.Ce mercredi soir, après avoir marqué le but du break, finalement annulé par la VAR, sur la pelouse du Slavia Prague, Romelu Lukaku n'a pas célébré son but. L'attaquant belge s'est tourné vers la tribune des supporters locaux avant de se boucher les oreilles. Si Memphis Depay célèbre ses buts ainsi pour ne pas entendre les critiques, l'Interiste lui l'a fait pour ne pas entendre les cris racistes qui descendaient des gradins.Après avoir déjà souffert d'insultes xénophobes en début de saison à Cagliari, Lukaku avait juré que «» Chose promise, chose due. Une première fois donc en se bouchant les oreilles devant les tribunes. Et une deuxième fois en envoyant une lourde frappe dans le but vide, célébrant le pion du 1-2 avec rage. Survolté, Romelu Lukaku ne s'est pas arrêté là. En fin de match il distillera une merveille de passe décisive pour Lautaro Martinez, 1-3, fin du débat.La classe